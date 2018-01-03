Муфтий Египта поддержал запрет на биткоины

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Криптовалюту никто не контролирует, говорит муфтий

Головний муфтій Єгипту шейх Шавкі Аллам видав фатву, що забороняє торгівлю криптовалютою на тій підставі, що біткоїни "заборонені ісламом".

По его словам, бок о бок с биткоинами идут "мошенничество, обман и невежество".

Фатва - правовая позиция по какому-либо вопросу, которую определяют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, однако имеет влияние среди верующих.

В начале 2017 года биткоин стоил чуть меньше 1000 долларов, однако к концу года его курс вырос почти в 20 раз.

Затем - всего за неделю - он снова потерял более 25% стоимости, вероятно, из-за опасений, что это всего лишь финансовый пузырь.

Как отметил главный муфтий Египта, риски в связи с использованием биткоинов могут возникнуть, поскольку эта виртуальная валюта не находится под наблюдением ни одного централизованного органа.

"Биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям", - цитирует фатву крупнейшая египетская газета "Аль-Ахрам".

В августе 2017 года в Египте открылась первая площадка для торговли биткоинами, однако в декабре светские власти страны объявили криптовалюту вне закона.

Советник главного муфтия Магди Ашор заявил в интервью изданию Egypt Today, что биткоины используются "непосредственно для финансирования террористов".

В декабре прошлого года женщине в Нью-Йорке были предъявлены обвинения в том, что она занималась отмыванием биткоинов и других криптовалют и отправляла полученные деньги на помощь экстремистской группировке "Исламское государство".