Муфтий Египта поддержал запрет на биткоины
Головний муфтій Єгипту шейх Шавкі Аллам видав фатву, що забороняє торгівлю криптовалютою на тій підставі, що біткоїни "заборонені ісламом".
По его словам, бок о бок с биткоинами идут "мошенничество, обман и невежество".
Фатва - правовая позиция по какому-либо вопросу, которую определяют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, однако имеет влияние среди верующих.
В начале 2017 года биткоин стоил чуть меньше 1000 долларов, однако к концу года его курс вырос почти в 20 раз.
Затем - всего за неделю - он снова потерял более 25% стоимости, вероятно, из-за опасений, что это всего лишь финансовый пузырь.
Как отметил главный муфтий Египта, риски в связи с использованием биткоинов могут возникнуть, поскольку эта виртуальная валюта не находится под наблюдением ни одного централизованного органа.
"Биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям", - цитирует фатву крупнейшая египетская газета "Аль-Ахрам".
В августе 2017 года в Египте открылась первая площадка для торговли биткоинами, однако в декабре светские власти страны объявили криптовалюту вне закона.
Советник главного муфтия Магди Ашор заявил в интервью изданию Egypt Today, что биткоины используются "непосредственно для финансирования террористов".
В декабре прошлого года женщине в Нью-Йорке были предъявлены обвинения в том, что она занималась отмыванием биткоинов и других криптовалют и отправляла полученные деньги на помощь экстремистской группировке "Исламское государство".