В Перу автобус сорвался со скалы - есть погибшие

Копірайт зображення EPA Image caption Місце аварії - ось що залишилося після автобуса

По меньшей мере 25 человек погибли в аварии автобуса, сорвавшегося со скалы на крутом повороте прибрежного шоссе к северу от столицы Перу.

По сообщениям официальных источников, что автобус упал с высоты 100 метров на пляж вверх колесами.

Эта авария произошла на опасном участке дороги, известном как Curva del Diablo (дьявольский поворот), в городе Пасамайо к северу от Лимы.

По словам представителей компании-перевозчика, в автобусе было около 50 пассажиров, и число погибших может возрасти.

Эта дорога вдоль побережья Тихого океана имеет репутацию одной из самых опасных в Перу.

Первые сообщения о ДТП содержали цифру более 40 погибших, однако министр транспорта Перу Дино Эскудеро впоследствии сказал, что пока подтверждена гибель только 25 человек.

Фото с места автокатастрофы показывают спасателей за работой и людей, которые свысока смотрят на перевернутый автобус.

По словам Эскудеро, обстоятельства ДТП выяснят в рамках расследования, однако, похоже, что автобус столкнулся с прицепом другого транспортного средства, в результате чего водитель потерял контроль.

В спасательной операции помогает вертолет.