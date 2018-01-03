Новые правила для посылок из-за рубежа будут действовать с 2019 года

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В Украине с 1 января 2019 введут ограничения на безналоговую пересылку товаров из-за рубежа. Об этом сообщает "Голос Украины" со ссылкой на соответствующий закон.

Согласно изменениям, которые введут с 1 января 2019 года, один получатель сможет получить беспошлинно три международные посылки в месяц на сумму до 150 евро каждая.

Начиная с четвертой, такие посылки будут облагаться НДС (20%), пошлиной (10%) и акцизом.

В то же время с 1 января 2018 года вступили в силу новые правила ввоза из-за границы в багаже ​​товаров на сумму до 500 евро (в аэропортах - до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кого не было в Украине более суток и кто в "въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

О других нововведениях на 2018 год, в частности росте акцизов на сигареты, - читайте здесь: