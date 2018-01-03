Убийство Ноздровской: идут допросы, но подозрение еще не выдвигали

Копірайт зображення Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ирина Ноздровская исчезла 28 декабря, ее тело обнаружили в реке 1 января

Правоохранители проводят допросы в рамках дела об убийстве юристки Ирины Ноздровской, но подозрение пока никому не предъявлено. Об этом рассказал ВВС Украина спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

"Работают следователи и оперативники ... Мы ездим, допрашиваем. Официальные заявления о ходе расследования появятся минимум в пятницу, возможно раньше", - рассказал он.

Николай Жукович также отметил, что официального заключения судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти женщины пока нет.

Ранее родные и близкие Ирины Ноздровской сообщили, что на ее теле обнаружили ножевые порезы.

"Это может быть месть ... Ее держали, а потом вены перерезали и сбросили в реку", - рассказала ТСН дочь погибшей Анастасия Ноздровская.

Смерть Ноздровской

Юрист и правозащитница Ирина Ноздровская исчезла 28 декабря 2017 по дороге из Киева домой - в село Демидов Вышгородского района.

1 января ее тело обнаружили в реке в этом же селе.

На следующий день полиция озвучила четыре главные версии, которые будет рассматривать следствие: профессиональная деятельность как юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.

Копірайт зображення Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ирина Ноздровская с сестрой Светланой, которая погибла в результате ДТП

Светлана Сапатинская погибла 30 сентября 2015 года, ее сбил автомобиль.

За рулем машины был житель села Демидов Дмитрий Россошанский, которого впоследствии приговорили к семи годам тюрьмы. Сам он свою вину не признал и настаивал на том, что трагедия произошла из-за того, что его ослепило солнце.

Ирина Ноздровская как юрист представляла в суде интересы своей семьи.

27 декабря прошлого года суд отклонил запрос адвокатов Дмитрия Россошанского о том, чтобы их подзащитного досрочно освободили из тюрьмы по закону об амнистии.

"Суд апелляционной инстанции учел все существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые были осуществлены при рассмотрении дела в суде первой инстанции, и направил материалы дела на новое рассмотрение", - написала Ирина Ноздровская в своем последнем посте на Facebook 28 декабря.

Близкие Ирины Ноздровской связывают ее смерть именно с этим делом и заявляют, что женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы от семьи Дмитрия Россошанского, в частности его отца.

Об этом упоминается и в определении суда по делу Россошанского - там приводятся слова Ирины Ноздровской о том, что обвиняемый "никогда не просил прощения, не возместил ущерб, зато высказывал угрозы и оскорбления".

В семье Россошанского ситуацию не комментируют

Копірайт зображення УНІАН Image caption Активисты требуют от полиции и прокуратуры скорейшего расследования дела

Активисты создали инициативную группу, которая должна контролировать расследование. Они настояли, чтобы расследование вели следователи не из управления МВД в Киевской области, которым друзья погибшей не доверяют, а из киевского управления.

Впоследствии глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что в оперативную группу, которая ведет дело, вошли представители Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.

А депутат парламента Мустафа Найем во вторник вечером сообщил, что полиция больше не рассматривает среди возможных версий гибели Ирины Ноздровськои попытку изнасилования.

"Версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании", - написал политик в Facebook.