Сын-дантист должен выплатить матери $1 млн за обучение и воспитание

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Высший суд Тайваня постановил, что сын должен выплатить своей матери почти один миллион долларов за то, что она его воспитывала и заплатила за его обучение на стоматологии.

В 1997 году она подписала со своим сыном, которому тогда было 20 лет, контракт, где было указано, что после окончания института он будет платить ей 60% своего месячного заработка.

Мужчина в течение нескольких лет отказывался это делать, поэтому его мать подала на него в суд.

Сын заявил в суде, что с моральной точки зрения требовать финансовой компенсации от ребенка за его воспитание - неправильно, однако суд постановил, что контракт имеет юридическую силу, и присудил ему выплатить долг вместе с процентами.

Закон о заботе

Женщина, которая проходила по делу под именем "Ло", после развода с мужем одна воспитывала двоих сыновей.

В суде она заявила, что потратила сотни тысяч долларов на оплату обучения своих сыновей в стоматологическом институте, но забеспокоилась, что они могут не захотеть позаботиться о ней в старости.

В контракте, который она с ними подписала, компенсация за обучение составила более 1,7 млн долларов.

По сообщениям местной прессы, старший сын договорился с матерью и платит меньшую сумму. Однако, младший сын утверждал, что был слишком молод, когда подписывал этот контракт, поэтому его следует признать недействительным.

Он также сообщил, что после окончания института несколько лет работал в стоматологической клинике своей матери и помог ей заработать гораздо большую сумму, чем та, которую теперь с него взимают.

Представительница Высшего суда пояснила BBC, что судьи считают подписанный контракт действительным, поскольку сын был уже взрослым, когда его подписывал, и никто его к этому не принуждал.

Как сообщает корреспондент BBC Синди Сунь из Тайбэя, согласно гражданскому кодексу Тайваня, на взрослом ребенке лежит ответственность за благополучие пожилых родителей, но большинство из них не подают в суд, даже если дети не заботятся о них.