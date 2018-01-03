Подросток в США на Новый год убил всю свою семью

Копірайт зображення Facebook Image caption Слева направо: Бриттани Кологи, Стивен Кологи-младший (который уцелел), Скотт Кологи с родителями Стивеном и Линдой Кологи

16-летнего американского подростка обвинили в убийстве родителей, сестры и пожилой подруги семьи в новогоднюю ночь. Это произошло в городе Лонг-Бранч в штате Нью-Джерси.

Официально власти штата не называют имя обвиняемого, однако соседи утверждают, что это Скотт Кологи. Также есть информация о том, что у парня - аутизм, и по этой причине он не ходил в школу.

Сообщение о стрельбе в доме, примерно в 50 км от Нью-Йорка, поступило в полицию в новогоднюю ночь, в 23:43 по местному времени в воскресенье.

Прибыв на место, полиция обнаружила тела 44-летнего Стивена Кологи, 42-летней Линды Кологи, 18-летней Бриттани Кологи и 70-летней Мэри Шульц.

Местные власти сообщили только, что стрельба велась из легально приобретенного оружия. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается.

Как ожидается, подозреваемый предстанет перед судом в ближайшее время: ему предъявят обвинение в убийстве четырех человек и хранении оружия.

Копірайт зображення Gofundme Image caption Линда и Стивен Кологи

Кроме убитых, в доме находились также дед подростка и его старший брат, которые в результате стрельбы не пострадали, сообщил прокурор округа Монмут Кристофер Грамиччони.

Он также отметил, что ранее в этой семье не наблюдалось никаких случаев насилия.

Соседи рассказали местным СМИ, что Скотт Кологи не ходил в местную школу - в отличие от своего старшего брата и сестры.

Копірайт зображення Gofundme Image caption Бриттани Кологи закончила первый семестр обучения в университете

Подруга семьи Вероника Мас сказала порталу NJ.com, что Кологи были "очень дружной семьей".

По ее словам, Скотт с девяти лет учился дома со своей матерью, потому что в школе у ​​него были проблемы с успеваемостью, и над ним издевались другие ученики.

"Он очень изменился после домашнего обучения. Он научился читать, освоил математику. Он оказался там, где и должен был быть", - рассказывает Вероника.

Некоторые соседи говорят, что сначала приняли звуки выстрелов за залпы праздничных фейерверков и не понимали, что происходит, пока не приехала полиция.

Еще один друг семьи - Джо Риос - сказал изданию New York Post, что оружие принадлежало отцу подростка, который в прошлом служил в армии.

Университет Стоктона в Нью-Джерси сообщил, что Бриттани Кологи незадолго до смерти закончила первый семестр.