Полиция расследует ДТП с участием пьяного судьи из Белой Церкви

Копірайт зображення UNIAN Image caption Аварию расследует полиция Киева

Полиция начала расследование аварии, которая произошла поздно вечером 2 января при участии пьяного судьи из Белой Церкви. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева на своем сайте.

По их данным, около 22:30 2 января в полицию поступила информация об аварии на улице Обороны Киева.

"В дорожно-транспортное происшествие попали два автомобиля. Водители транспортных средств госпитализированы. По показаниям драгера - один из них был в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что столкнулись Ford Mustang, который двигался в направлении трассы Киев-Чоп, и Renault Duster, который ехал в направлении села Белогородка Киевской области. Обе машины оказались в кювете.

В полиции уточнили, что оба водителя травмированы: "В результате ДТП 39-летний житель Киевской области - водительт "Renault Duster "- госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвоночника, а 48-летний киевлянин - водитель"Ford Mustang"- доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой".

При этом Спецприбор Драгер показал у одного из водителей содержание алкоголя в крови - 1,52 промилле. В полиции Киева ВВС Украина подтвердили, что речь идет именно о судье. В больницу, где он находится, вызвали бригаду для анализа на содержание алкоголя.

Полиция расследует аварию по части 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее об аварии в Киеве на повороте на Белогородку, участником которого стал, вероятно, пьяный судья из Белой Церкви, сообщал депутат парламента Игорь Мосийчук.

"Виновник ДТП по предварительной информации судья Киево-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (жена тоже судья Соломенского суда Усатова Ирина) находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и в карете скорой помощи пытается покинуть место преступления", - написал Мосийчук на своей странице в Facebook.