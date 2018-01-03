Ирландский футболист выиграл в лотерею миллион
- 3 января 2018
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Защитник "Престон Норт Энд" Кевин О'Коннор выиграл миллион евро в лотерею
Счастливый лотерейный билет приобрел его дядя в магазине в Каслбридж, что в округе Вексфорд, 14 декабря.
Футболист сказал, что еще не решил, куда вложит деньги, так как планирует пока "помогать" своей команде подняться в лиге.
Неожиданность произошла после того, как команда О'Коннора проиграла "Мидлсбро" со счетом 2: 3.
Футболист сказал, что ему понадобится несколько дней, чтобы решить, что делать с деньгами.
Сейчас ему 22, ранее он играл в составе молодежной сборной Ирландии.