Ирландский футболист выиграл в лотерею миллион

Копірайт зображення PA

Защитник "Престон Норт Энд" Кевин О'Коннор выиграл миллион евро в лотерею

Счастливый лотерейный билет приобрел его дядя в магазине в Каслбридж, что в округе Вексфорд, 14 декабря.

Футболист сказал, что еще не решил, куда вложит деньги, так как планирует пока "помогать" своей команде подняться в лиге.

Копірайт зображення NATIONAL LOTTERY Image caption Счастливый билет футболисту подарил его дядя

Неожиданность произошла после того, как команда О'Коннора проиграла "Мидлсбро" со счетом 2: 3.

Футболист сказал, что ему понадобится несколько дней, чтобы решить, что делать с деньгами.

Сейчас ему 22, ранее он играл в составе молодежной сборной Ирландии.