КНДР возобновила телефонную линию с Сеулом, чтобы обсудить Олимпиаду

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Северная Корея возобновила "горячую линию" с Южной Кореей почти через два года после того, как ее отключили по приказу лидера Ким Чен Ына.

Сеул подтвердил, что получил звонок из Пхеньяна в 15:30 по местному времени (08:30 по Киеву) в среду.

Северокорейский лидер ранее заявил, что он открыт к диалогу с Сеулом и к отправке команды КНДР на зимние Олимпийские игры к южному соседу в следующем месяце.

Страны не проводили переговоры на высшем уровне с декабря 2015 года.

Северная Корея сразу же отключила канал связи, отказываясь отвечать на звонки, сообщают представители Южной Кореи.

О восстановлении "горячей линии" сообщил один из чиновников в телевизионном заявлении.

Вместо старшего диктора заявление сделал председатель Комитета мирного воссоединения родины Ри Сонвон. Он отметил, что выступает "с разрешения Ким Чен Ына".

Первый звонок был коротким, поскольку на линии все еще ведут восстановительные работы, говорят южнокорейские чиновники.

КНДР отметила, что целью обеих стран будет обсуждение практических вопросов по отправке северокорейской делегации на Зимние игры в Пхенчхан.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде

Что ответил Сеул?

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил, что восстановление этого канала связи было "очень значительным" шагом.

"Это создает среду, где общение будет всегда возможно", - сказал он.

Но пресса встретила такое заявление скептически. "Новогоднее обращение Ким Чен Ына - это хорошо просчитанный шаг для углубления внутреннего противостояния в Южной Корее", - написала ежедневная газета JoongAng Ilbo. "Пхеньян, возможно, решил своим мирным наступлением купить время до завершения своей программы ядерного оружия".

Газета Hankyoreh также предостерегла: "Ким ни на шаг не отступил от своей предыдущей авантюрной и твердой позиции по разработке ядерного оружия и ракет".

Но "странное новогоднее обращение может открыть двери к миру", - добавляет издание.

Копірайт зображення Reuters Image caption Зона Кесон была символом экономического сотрудничества Северной и Южной Корей

Где находится линия?

По данным Южнокорейского министерства обьединения, в общем существует 33 прямые линии, которые когда-то использовали Северная и Южная Кореи для общения.

Конкретная телефонная линия, о восстановлении которой говорится, созданная в 1971 году в Панмунджоми.

Это пограничное селение находится в демилитаризованной зоне. Это место, в котором проводятся переговоры между Северной и Южной Кореями.

Северная Корея прекратила коммуникацию с помощью горячей линии в 2016 году после споров по промышленному комплексу Кесон. Эта индустриальная зона была символом сотрудничества КНДР с Южной Кореей. Но Сеул приостановил проект в ответ на испытания ядерного оружия Пхеньяном.

Почему Олимпиада стала настолько важной?

В новогоднем обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о снижении напряжения и потеплении в "замороженных отношенях Севера и Юга".

Он также пожелал успеха зимней олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов.

Копірайт зображення Reuters Image caption Ким Чен Ын надеется на участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал это заявление и поручил министерствам по делам национального объединения, культуры и спорта подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде.

Еще непонятно, примет ли это предложение Северная Корея, но восстановление "горячей линии" позволит провести предварительные обсуждения.

По данным южнокорейских СМИ, в последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводили в декабре 2015 года.

КНДР и Южная Корея фактически находятся в состоянии войны с пятидесятых годов прошлого века. Конфликт между странами тогда завершился соглашением о прекращении огня, а не подписанием мирного договора.

В последние годы стороны неоднократно пытались наладить мирный диалог, однако одним из препятствий была ядерная программа Пхеньяна.

В прошлом году на КНДР неоднократно накладывали санкции за ракетные испытания. В 2017 году Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, на которых показал, что создает все более мощное оружие.