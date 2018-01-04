В Дании украли "самую дорогую в мире водку"

Полиция Дании расследует кражу бутылки водки, которую называют самой дорогой в мире и оценивают в 1,3 млн долларов.

Бутылка была сделана из золота и серебра, а ее крышечка - инкрустирована бриллиантами.

Она была выставлена ​​в копенгагенском баре как один из экспонатов коллекции водок.

Владелец заведения Брайан Ингберг говорит, что бутылка фигурировала в одной из серий политического триллера "Карточный домик". По сюжету, российский президент подарил ее американскому коллеге.

На камерах слежения видно, как неизвестный, ворвавшийся в бар, разглядывает товар на полках, затем быстро хватает бутылку и убегает.

Подозреваемый попал в бар в ночь на вторник. Пока непонятно, взломал ли он замок или имел ключ, говорит полиция.

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Г-н Ингберг рассказал журналистам TV2, что одолжил бутылку в Dartz Motor Company, основанной в Латвии.

"Она стояла у меня шесть месяцев, и вот ее нет", - говорит он.

По сообщениям, эту водку создал автопроизводитель "Руссо-Балт" в честь столетнего юбилея своего завода.

Бутылка декорирована кожей. Крышечка сделана в форме двуглавого орла и инкрустирована бриллиантами.

Основатель компании Dartz Motor Company Леонард Янкелович сказал BBC, что надеется вернуть бутылку.