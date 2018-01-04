Макрон анонсировал борьбу с фейками

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что инициирует подготовку нового закона о борьбе с "фейковыми новостями". Об этом он заявил во время новогоднего поздравления прессы.

Он сказал, что для социальных сетей надо создать жесткие правила относительно содержания, "особенно во время выборов".

Макрон добавил, что фейки намеренно размывают грань между истиной и ложью, подрывают веру людей в либеральную демократию.

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Корреспонденты говорят, что нет никаких сомнений в том, что г-н Макрон имел в виду Россию, когда он сделал это заявление.

Он уже заявлял о попытках Москвы манипулировать общественным мнением в Европе и США.

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"Защитить демократию"

Французский президент заявил, что распространение лжи в социальных медиа стало возможным за несколько тысяч евро.

"Тысячи агитационных аккаунтов в социальных сетях распространяются во всем мире, на всех языках, чтобы подавить политических и общественных деятелей, журналистов", - сказал он.

Он также заявил, что нужно ограничивать количество проплаченных новостных кампаний в социальных сетях.

"Мы будем развивать наш юридический механизм для защиты демократической жизни от этих фейковых новостей", - отметил Макрон.

Французский регулятор по вопросам телевидения и радио получил дополнительные полномочия для борьбы "с любой попыткой дестабилизации телеканалов, которые контролируют или на которые влияют иностранные государства".