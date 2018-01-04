Австралия хочет стать топ-экспортером каннабиса

Копірайт зображення Getty Images

Австралийское правительство заявило о намерениях сделать страну ведущим экспортером медицинского каннабиса в мире.

Власти хотят изменить законодательство, чтобы разрешить продавать этот продукт за границу.

Ранее это уже сделали Канада и Нидерланды. Уругвай и Израиль также объявили о подобных планах.

Министр здравоохранения Грег Хант заявил, что изменения пойдут на пользу не только предпринимателям, но и пациентам внутри страны.

Австралия легализовала употребление медицинского каннабиса в 2016 году. Но использовать его в рекреационных целях незаконно.

"Наша цель очень четкая: дать австралийским фермерам и производителям лучшие возможности стать главными экспортерами медицинского каннабиса в мире", - сказал г-н Хант.

Соответствующие изменения в законы должен одобрить парламент. Это может произойти уже в феврале, если власть получит поддержку лейбористской оппозиции.

По данным СМИ, правительство расширит список продуктов, которые можно изготавливать, в частности масла, пластыри, спреи, леденцы и таблетки.

Г-н Хант говорит, что нововведение пойдет на пользу местным производителям и пациентам.

Глобальный рынок медицинского каннабиса в 2025 году может достичь 55 млрд долларов, подсчитала американская консультационная компания Grand View Research.

На этой неделе Калифорния легализовала употребление каннабиса в рекреационных целях.

• В Калифорнии легализовали употребление марихуаны