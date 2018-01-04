В Чернигове нашли украденные бюсты Коцюбинского и Пушкина
Полиция нашла бронзовые бюсты Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина, украденные недавно в Чернигове.
Об этом сообщает внештатный корреспондент BBC Украина.
Полиция обещает сообщить подробности позже.
Депутат Сергей Березенко рассказал, что бюсты были найдены возле городского парка поздно ночью.
100-килограммовый бюст Коцюбинского исчез в ночь на 18 декабря. А утром 31 декабря стало известно, что неизвестные украли бюст Пушкина.
В полиции сообщали, что проверяют пункты приема металлолома по всей области и людей, которые ранее привлекались к ответственности за кражу металла.
Дело взяло под контроль руководство областной полиции.
"Не исключается и версия краж с целью повышения градуса социального напряжения. Особенно если вспомнить ситуацию с похищением бронзовой скульптуры Марка Бернеса в Нежине, совершенным в мае прошлого года. Тогда полиция нашла памятник в яме на окраине города", - сообщила полиция.