Ураган в Европе: трое погибших

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Зимний ураган "Элеонор" ударил почти по всей Западной Европе, погибли три человека.

Десятки тысяч человек остались без электроэнергии, авиарейсы отменяют.

Два человека утонули на побережье Испании, когда их накрыла огромная волна. Еще один человек погиб во французских Альпах - на него упало дерево.

Голландские власти впервые закрыли все пять основных морских барьеров, чтобы предотвратить наводнения. Позже два снова открыли.

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В Амстердаме порывы ветра достигали 110 км/ч. В местном аэропорту отменили сотни рейсов.

Во Франции скорость ветра была 147 км/ч. Пятнадцать человек пострадали по всей стране, четверо из них - серьезно.

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В Париже из-за сильного ветра закрыли Эйфелеву башню. Парки также закрыли, чтобы люди не пострадали от падающих веток деревьев.

В Швейцарии сильным ветром снесло поезд с рельсов, восемь человек травмированы. 14 тысяч домов в стране остались без электроэнергии, вблизи города Люцерн зафиксировали порывы ветра до 195 км/ч.

В кантоне Санкт-Галлен сильный ветер заблокировал несколько человек на горнолыжном подъемнике, перевернул легкомоторный самолет и сломал 13-метровую рождественскую елку в Берне, передает Reuters.

Копірайт зображення AFP Image caption Обломки крыши после урагана на улице в Штуттгарте, юго-запад Германии

Буря пронеслась почти по всей Германии, где ей дали имя "Бурглинд". Порывы ветра там достигали 120 км/ч и привели к перебоям в работе транспорта.

В Бельгии ввели "оранжевый" уровень опасности - предпоследний из четырех. Власти просят жителей страны быть осторожными и остерегаться предметов, которые поднимает ветер.

В Великобритании тысячи домов остались без электроэнергии, из-за урагана также пострадало транспортное сообщение.