На Новый год пьяный пассажир проехал на такси через три страны

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Пьяный житель Осло прокатился на такси по Дании, Швеции и Норвегии и заплатил более 2000 долларов за свое путешествие.

Когда 40-летний мужчина добрался домой, он сразу не смог оплатить поездку.

К тому же у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать полицию.

Полиция Осло нашла мужчину спящим дома в своей постели, и он не отказался заплатить необходимую сумму. Правоохранители сообщили об этом в Twitter.

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По данным норвежской телекомпании NRK, ранее "путешественник" к ответственности не привлекался.

Сколько же он проехал?

Поездка из Копенгагена в Осло - это минимум 600 км. В следующий раз норвежцу стоило бы воспользоваться самолетом.

А на помощь водителю такси прибыл эвакуатор.