В ЮАР поезд столкнулся с грузовиком: четверо погибших

Копірайт зображення @ER24EMS Image caption По предварительным данным, грузовик не остановился на перекрестке и в него врезался поезд

В Южно-Африканской Республике пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и загорелся. Четыре человека погибли, 40 получили травмы разной степени тяжести, сообщили спасатели.

На видео с места инцидента видно, как горит один из вагонов рядом с перевернувшимися грузовиком и автомобилем.

Также можно рассмотреть эвакуированных пассажиров, стоявших со своим багажом на дороге.

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Столкновение произошло вблизи города Крунстад в провинции Свободное государство после того, как грузовику не удалось остановиться на перекрестке. Об этом местной прессе сообщил один из пассажиров.

Водитель грузовика пытался бежать, но его поймала и арестовала полиция, рассказала пассажирка Сеипати Молецан в комментарии частному каналу новостей eCNA.

"Меня это так травмировало. Я искала двери, чтобы выскочить, но все они были заперты... Вдруг мы увидели дым, дым, дым", - добавила г-жа Молецан.

На месте аварии работают пожарные и медики. Спасатели пытаются потушить огонь.

Частная служба экстренной помощи компании Netcare 911 сообщила, что в аварии погибли четыре человека, еще 40 - ранены.

Авария произошла на пути следования поезда из прибрежного города Порт-Элизабет в экономический центр страны Йоханнесбург.