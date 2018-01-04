Герои "Игр престолов" появятся на марках

Копірайт зображення PA Image caption Почтовые марки с изображением героев "Игр престолов"

Герои из фильма "Игры престолов" появятся на почтовых марках, сообщает британская Королевская почта.

Коллекция из 15 марок должна подчеркнуть вклад Великобритании в этот популярный американский сериал, снятый на основе книги Джорджа Р. Мартина.

Сериал снимали в основном в Северной Ирландии, а актеры, сыгравшие главные роли, - в основном, из Ирландии и Британии.

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Дейнерис Таргариен, Джон Сноу и Ария Старк выйдут в первом наборе из всего десяти персонажей фильма и будут доступны в продаже уже в январе.

Именно этих героев в фильме сыграли британцы - Эмилия Кларк, Кит Харингтон и Мэйси Уильямс.

Также на марках появятся другие британские звезды Линда Хиди (сыграла Серсею Ланнистер), Софи Тернет (Санса Старк) и Чарльз Дэнс (Тайвин Ланнистер).

Копірайт зображення PA

Копірайт зображення PA Image caption Почтовые марки с изображением героев "Игр престолов"

Копірайт зображення PA

Копірайт зображення PA

Среди других британских актеров, которые представлены на марках, также Шон Бин, сыгравший Эддарда Старка, и Диана Ригг, сыгравшая Оленну Тирелл.

Завершают коллекцию два персонажа, которых играют не британские актеры, - Тирион Ланнистер (играет американец Питер Динклэйдж) и Джейме Ланнистер (в исполнении датского актера Николая Костера-Валдау).

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Дополнительный лист с пятью марками содержит изображение короля Ночи с его белыми ходоковами, гигантов, волков, драконов и железного трона.

Копірайт зображення PA

Копірайт зображення PA

Копірайт зображення PA

Изображения в коллекции марок взяты из восьмого сезона и показывают последние серии, которые еще в разработке и будут демонстрироваться компанией HBO в 2019 году.

Фанаты ленты могут приобрести марки в почтовых отделениях Великобритании с 23 января или заказать через службу поддержки Королевской почты.

Также можно оформить предварительный заказ на сайте Королевской почты.

В 2015 году Королевская почта отметила 50 лет своей программы специальных марок, запустив сайт со всеми 2663 дизайнами. Среди популярных, в частности, "Звездные войны" и "Гарри Поттер".