Юристы рассматривают новую версию убийства Ноздровской

Копірайт зображення Facebook Ірини Ноздровської Image caption Юрист Ирина Ноздровская пропала 28 декабря, а 1 января ее тело обнаружили в реке

Следствие по делу о гибели Ирины Ноздровской, которое ведут свободные юристы параллельно с полицией, не связывает ее смерть с делом против Дмитрия Россошанского. Об этом ВВС Украина рассказал адвокат Виталий Мацелюх, который ранее работал с Ноздровской по делу Россошанского.

"Рассматриваем версии, сразу заподозрили других лиц, поэтому по версии наших детективов, холдинга "Шериф", есть другие подозреваемые. Мы это сейчас прорабатываем", - отметил юрист.

В полиции Киевской области заявили, что версия об убийстве Ирины Ноздровской за ее участие в деле против Россошанского, является одной из основных. О возможной мести родственников или друзей Дмитрия Россошанского ранее говорили и родные погибшей, в частности - ее сестра.

"Под вопросом, что это - месть Россошанских. Очень глупо так делать, ведь все подозрения сразу на них", - пояснил Виталий Мацелюх.

Он отметил, что независимое расследование рассматривает версию, "не связанную с Россошанскими вообще, но и не по политической деятельности".

Юрист рассказал, что "последние два года Ирина Ноздровская... жила только делом сестры".

Виталий Мацелюх добавил, что их версия "связана со сферой ее жизни", однако больше деталей раскрывать не стал.

По его словам, свою работу независимое расследование с правоохранителями пока не координирует: "Они не идут нам навстречу, а мы пока не открываем им наши карты".

Но юристы просят о доступе к результатам судебно-медицинской экспертизы: "Когда их получим... у нас уже есть план действий".

"Мы тихо работаем и хотим разобраться, в чем проблема и кто это сделал. И наказать этого человека", - рассказал Виталий Мацелюх.

Версии

Копірайт зображення УНИАН Image caption Правоохранители обещают расследовать гибель женщины с привлечением лучших следователей

Ранее в полиции озвучили несколько версий убийства Ирины Ноздровской: профессиональная деятельность как юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.

Впоследствии, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, правоохранители отвергли версию об изнасиловании.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть, речь идет о насильственной смерти", - рассказал накануне представитель полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии УНИАН.

Официальных данных судебно-медицинской экспертизы еще нет.

Как сообщили друзья Ирины Ноздровской в соцсетях, следователи назначили комплексную экспертизу, и сколько она продлится - неизвестно.

Из-за этого откладываются похороны погибшей.

Дело Дмитрия Россошанского

Копірайт зображення Facebook Ирины Ноздровской Image caption Ирина Ноздровская с сестрой Светланой, которая погибла в результате ДТП в 2015 году

Сестра Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская погибла 30 сентября 2015 года. Ее сбил автомобиль.

За рулем машины был житель села Демидов Дмитрий Россошанский, которого впоследствии приговорили к семи годам тюрьмы. Сам он вину не признал и настаивал на том, что трагедия произошла из-за того, что его ослепило солнце.

Ирина Ноздровская как юрист активно участвовала в суде.

27 декабря прошлого года суд отклонил запрос адвокатов Дмитрия Россошанского о том, чтобы их подзащитного досрочно освободили из тюрьмы по закону об амнистии.

"Суд апелляционной инстанции учел все существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые были допущены при рассмотрении дела в суде первой инстанции, и направил материалы дела на новое рассмотрение", - написала Ирина Ноздровская в своем последнем посте на Facebook 28 декабря.

Близкие Ирины Ноздровской связывают ее смерть именно с этим делом и заявляют, что женщине и ее семье неоднократно угрожала семья Дмитрия Россошанского, в частности - его отец.

Об этом упоминается и в судебном приговоре по делу Россошанского. Там приводят слова Ирины Ноздровской о том, что обвиняемый "никогда не просил прощения, не возместил ущерб,а вместо этого высказывал угрозы и оскорбления".

В семье Россошанского ситуацию не комментируют.

Один из товарищей Ирины Ноздровской рассказал ВВС Украина, что, по его данным, отца Дмитрия Россошанского уже допрашивали в полиции.

Также есть данные о конфликте Ирины Ноздровской с бывшим мужем ее сестры из-за права опеки над ребенком. Женщина обвиняла его в том, что он препятствует ее семье видеться с ребенком и поддерживает на суде Дмитрия Россошанского.

Сам г-н Сапатинский такие обвинения публично не комментирует.

Полиция продолжает допросы по делу Ноздровской. Однако о том, предъявили ли кому-то официальные подозрения, пока не сообщается.

Женщина пропала 28 декабря 2017 года по дороге из Киева домой - в село Демидов Вышгородского района. 1 января ее тело обнаружили в реке в этом же селе.