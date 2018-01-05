Apple признала уязвимость своих устройств

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Apple заявила, что все чипы ее айфонов, айпедов и компьютеров Mac имеют два критических недостатка.

На этой неделе стало известно, что большие технологические компании пытаются исправить недостатки под условными названиями Meltdown и Spectre, которые позволяют хакерам воровать данные.

Apple заявила, что она уже выпустила некоторые патчи, чтобы исправить ситуацию, хотя никаких доказательств того, что хакеры использовали эти недостатки, пока нет.

Тем не менее, компания посоветовала пользователям загружать софт только из надежных источников, чтобы избежать вредоносных программ.

Пользователи Mac часто считают, что их устройства и операционные системы менее уязвимы к проблемам безопасности, чем, например, телефоны на Android или компьютеры на Microsoft.

Однако недостатки Meltdown и Spectre имеют все современные компьютерные микросхемы, произведенные компаниями Intel и ARM. Вместе эти фирмы обеспечивают чипами практически весь мировой компьютерный рынок.

"Пораженные все системы Mac и устройства iOS, но сейчас не существует никаких данных об использовании этих недостатков, чтобы сказалось на клиентах", - заявила Apple в блоге на эту тему.

"Эти проблемы есть во всех современных процессорах и поразили практически все вычислительные устройства и операционные системы", - добавила компания.

Apple говорит, что уже выпустила "смягчители рисков" против Meltdown в своем последнем обновлении для операционных систем iPhone, iPad, MacBook и iMac.

Патчи против Spectre в виде обновления веб-браузера Safari будут выпущены "в ближайшие дни".

Google и Microsoft ранее также заявили, что их устройства уязвимы из-за этих недостатков.