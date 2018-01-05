Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам
Суд в Тбилиси заочно приговорил Михеила Саакашвили к трем годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением на посту президента Грузии.
Приговор был оглашен в деле, касающемся убийства в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.
Адвокат Саакашвили заявил, что он ознакомился с делом и не нашел никаких доказательств, подтверждающих вину его клиента.
Сам Саакашвили говорит, что это дело политически мотивированное.
Обвинение предъявили Саакашвили еще в 2014 году. По данным грузинских следователей, в 2006 году президент Саакашвили, руководство МВД Грузии и другие должностные лица "скрыли преступление, сфальсифицировали следствие, а также способствовали избежанию ответственности" в деле Гиргвлиани.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, находился в США, затем - в Украине.
В мае 2015 года он получил гражданство Украины.
Позже украинский президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в декабре Генпрокуратура и СБУ заявили о расследовании дела о содействии Саакашвили преступным организациям.
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Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, акции протеста Саакашвили в Киеве финансировал Сергей Курченко - украинский олигарх, сбежавший в Россию после отстранения Виктора Януковича.
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Основанием для открытия дела, по словам генпрокурора, стал ряд перехваченных телефонных разговоров и диалогов, которые записывали скрытой камерой, между "правой рукой" Саакашвили Северионом Дангадзе, "правой рукой" Сергея Курченко Александром, фамилия которого не называется в интересах следствия, а также самими Саакашвили и Курченко.
Сам Саакашвили отвергает обвинения и называет претензии в свой адрес "ложью" и "подтасовкой".