Копірайт зображення ASIF HASSAN Image caption Антиамериканский протест в Карачи из-за критики Трампом Пакистана

США сокращают почти всю помощь в сфере безопасности для Пакистана, заявив, что страна провалила борьбу с террористическими группировками, действующими на ее территории.

В Госдепартаменте объявили, что помощь не возобновится, пока Исламабад не примет меры против террористической сети Хаккани и афганского Талибана.

Ранее на этой неделе, президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан во лжи и попытке ввести США в заблуждение.

• Трамп обвинил Пакистан во лжи

Пакистан резко опроверг обвинения США, своего ключевого союзника. Заявления американских чиновников там назвали "непонятными" и "сводящими на нет десятилетия, за которые пакистанская нация понесла многочисленные потери".

Позицию США поддержали Индия и Афганистан, однако Китай, инвестировавший десятки миллиардов долларов в Пакистан, выступил в защиту Исламабада.

Администрация Трампа уже отложила передачу Пакистану военной помощи в более чем 255 млн долларов.

Объявив об ограничении, пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт заявила, что она еще не может оценить, насколько была сокращена помощь. Она сообщила, что афганский Талибан и сеть Хаккани "дестабилизируют регион и атакуют американских сотрудников".

В четверг США также включили Пакистан в специальный список наблюдения за "серьезными нарушениями религиозной свободы".

Длительные претензии

Барбара Плет Ашер, корреспондент BBC News в Госдепартаменте

США и другие страны долго жаловались, что Пакистан предоставляет убежище афганским талибам и их союзникам - террористической сети Хаккани, позволяя им осуществлять атаки через границу.

Пакистан неохотно присоединился к войне США против террора после атак 11 сентября и получил за это миллиарды долларов помощи. Через некоторое время финансирование уменьшилось, но непростые отношения двух стран продолжались, поскольку США требовали сотрудничества с Пакистаном.

Пакистанцы заявляют, что они несут большие потери из-за длительной войны против исламистских сетей, и они возмущены тем, что президент Трамп не отдал должное роли, которую они играют.

Кто эти боевики, в поддержке которых обвиняют Пакистан?

Сеть Хаккани - группировка боевиков, которая сосредоточивает свою деятельность преимущественно в соседнем Афганистане. Эта страна годами жалуется на то, что Пакистан позволяет группировке беспрепятственно действовать на своей земле через границу.

Группировка Хаккани связана с афганским Талибаном - радикальным исламистским движением, которое является главным вызовом для афганских властей.

И сеть Хаккани, и афганский Талибан начали атаки в Афганистане, которые привели к гибели американских военных. Американские чиновники давно утверждали, что Пакистан, особенно его разведка, предоставляет убежище боевикам.

The New York Times сообщила, что пакистанские власти не предоставили в прошлом году доступ американским чиновникам к одному из членов сети Хаккани, который мог дать информацию об американском заложнике.

"Соединенные Штаты глупо предоставили Пакистану более 33 млрд долларов помощи в течение последних 15 лет, а они не дали нам ничего, кроме лжи, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, на которых мы охотимся в Афганистане, а нам почти никак не помогают. Никогда больше!" - твит Трампа.

Почему Пакистан поддерживает эти группы?

Пакистан долгое время обвиняют в использовании афганского Талибана для продвижения собственных внешнеполитических интересов в Афганистане. Его разведка начала финансировать и обучать боевиков в Афганистане после советского вторжения в 1979 году.

Копірайт зображення EPA Image caption Пакистан является ключевым союзником США, но в последние месяцы их отношения ухудшились

С 2001 года Пакистан разрешил использовать свою территорию для поддержки войск международной коалиции во время войны в Афганистане. Он также сотрудничал с Западом в борьбе с некоторыми террористическими группировками, такими как Аль-Каида. Впрочем, эксперты утверждают, что страна продолжает предоставлять убежище и помощь афганским боевикам.

Цель Пакистана - уменьшить в Афганистане влияние Индии - своего главного регионального противника.