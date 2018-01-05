США сократят помощь Пакистану из-за провала борьбы с терроризмом
США сокращают почти всю помощь в сфере безопасности для Пакистана, заявив, что страна провалила борьбу с террористическими группировками, действующими на ее территории.
В Госдепартаменте объявили, что помощь не возобновится, пока Исламабад не примет меры против террористической сети Хаккани и афганского Талибана.
Ранее на этой неделе, президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан во лжи и попытке ввести США в заблуждение.
• Трамп обвинил Пакистан во лжи
Пакистан резко опроверг обвинения США, своего ключевого союзника. Заявления американских чиновников там назвали "непонятными" и "сводящими на нет десятилетия, за которые пакистанская нация понесла многочисленные потери".
Позицию США поддержали Индия и Афганистан, однако Китай, инвестировавший десятки миллиардов долларов в Пакистан, выступил в защиту Исламабада.
Администрация Трампа уже отложила передачу Пакистану военной помощи в более чем 255 млн долларов.
Объявив об ограничении, пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт заявила, что она еще не может оценить, насколько была сокращена помощь. Она сообщила, что афганский Талибан и сеть Хаккани "дестабилизируют регион и атакуют американских сотрудников".
В четверг США также включили Пакистан в специальный список наблюдения за "серьезными нарушениями религиозной свободы".
Длительные претензии
Барбара Плет Ашер, корреспондент BBC News в Госдепартаменте
США и другие страны долго жаловались, что Пакистан предоставляет убежище афганским талибам и их союзникам - террористической сети Хаккани, позволяя им осуществлять атаки через границу.
Пакистан неохотно присоединился к войне США против террора после атак 11 сентября и получил за это миллиарды долларов помощи. Через некоторое время финансирование уменьшилось, но непростые отношения двух стран продолжались, поскольку США требовали сотрудничества с Пакистаном.
Пакистанцы заявляют, что они несут большие потери из-за длительной войны против исламистских сетей, и они возмущены тем, что президент Трамп не отдал должное роли, которую они играют.
Кто эти боевики, в поддержке которых обвиняют Пакистан?
Сеть Хаккани - группировка боевиков, которая сосредоточивает свою деятельность преимущественно в соседнем Афганистане. Эта страна годами жалуется на то, что Пакистан позволяет группировке беспрепятственно действовать на своей земле через границу.
Группировка Хаккани связана с афганским Талибаном - радикальным исламистским движением, которое является главным вызовом для афганских властей.
И сеть Хаккани, и афганский Талибан начали атаки в Афганистане, которые привели к гибели американских военных. Американские чиновники давно утверждали, что Пакистан, особенно его разведка, предоставляет убежище боевикам.
The New York Times сообщила, что пакистанские власти не предоставили в прошлом году доступ американским чиновникам к одному из членов сети Хаккани, который мог дать информацию об американском заложнике.
"Соединенные Штаты глупо предоставили Пакистану более 33 млрд долларов помощи в течение последних 15 лет, а они не дали нам ничего, кроме лжи, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, на которых мы охотимся в Афганистане, а нам почти никак не помогают. Никогда больше!" - твит Трампа.
Почему Пакистан поддерживает эти группы?
Пакистан долгое время обвиняют в использовании афганского Талибана для продвижения собственных внешнеполитических интересов в Афганистане. Его разведка начала финансировать и обучать боевиков в Афганистане после советского вторжения в 1979 году.
С 2001 года Пакистан разрешил использовать свою территорию для поддержки войск международной коалиции во время войны в Афганистане. Он также сотрудничал с Западом в борьбе с некоторыми террористическими группировками, такими как Аль-Каида. Впрочем, эксперты утверждают, что страна продолжает предоставлять убежище и помощь афганским боевикам.
Цель Пакистана - уменьшить в Афганистане влияние Индии - своего главного регионального противника.