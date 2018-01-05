В Египте упал воздушный шар: есть погибший

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Неподалеку от египетского города Луксор разбился воздушный шар с туристами на борту. Один человек погиб, есть раненые, сообщили чиновники.

Около 20 человек были на борту, когда произошла авария. Погибший турист приехал из Южной Африки.

Воздушный шар пролетал над старинным городом, но из-за сильного ветра сбился с курса.

Глава города Махмуд Бадр подтвердил информацию об аварии в пятницу. Он добавил, что следит за состоянием здоровья пассажиров, находящихся в местной больнице, сообщает агентство AFP.

Представитель министерства здравоохранения заявил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

На борту шара были граждане Южной Африки, Аргентины, Испании, а также туристы из Египта.

На место аварии прибыли около 20 машин скорой помощи, сообщает информационное агентство Mena в Египте.

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Древний город Луксор расположен на берегах реки Нил на юге Египта, и пользуется популярностью среди туристов благодаря археологическим памятникам.

Аварии на воздушных шарах происходили в регионе и ранее.

В 2013 году в Луксоре погибли 19 туристов во время подобного путешествия. Среди погибших были граждане Франции, Японии и Великобритании. Шар летел на высоте 300 метров над землей, когда произошло возгорание.

В 2016 году в городе временно ограничили полеты на воздушных шарамх. Такое решение приняли из-за того, что 22 туриста из Китая получили травмы во время жесткой посадки.