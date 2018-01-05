Автор книги о Трампе: к президенту "нет доверия"

Автор контроверсийной книги о приходе Дональда Трампа в Белый дом заявил, что президент США не пользуется доверием, а его сотрудники "говорят, что он как ребенок".

"У него есть необходимость в немедленном вознаграждении", - заявил Майкл Волфф в эфире программы Today на NBC.

"Этот человек не читает, не слушает", - считает автор книги.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенсационная книга журналиста Майкл Волффа "полная лжи".

В частности, в книге сказано, что Трамп не рассчитывал выиграть выборы и был крайне удивлен своей победой.

Также там описывают, что бывший помощник Трампа Стив Бэннон называл "предательской" встречу сына Трампа с русскими, которые предлагали компромат на Хиллари Клинтон.

Адвокаты Дональда Трампа пытались запретить публикацию книги "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа".

Но книга уже поступила в продажу.