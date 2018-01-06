Сутки в АТО: обстрелы продолжаются, один раненый

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Полного соблюдения режима прекращения огня на Донбассе из-за обстрелов со стороны неподконтрольных Киеву территорий нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По сообщениям, боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов, крупнокалиберных пулеметов.

Во время одного из обстрелов был ранен украинский военный. Его вовремя доставили в больницу, и, по сообщению штаба АТО, сейчас его жизнь вне опасности.

В то же время, как отмечают в штабе АТО, "украинские военные огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии".

21 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске решила ввести "всеобъемлющее, устойчивое, бессрочное прекращение огня в канун новогодних праздников, начиная с 00:00 24 декабря 2016".