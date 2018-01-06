Тиллерсон: в отношениях США и РФ вопрос Украины остается приоритетом

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Украина занимает ведущее место в повестке дня отношений между Вашингтоном и Москвой, заявил Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.

В своем первом в новом году большом интервью Тиллерсон заявил, что "США и Россия должны иметь более плодотворные отношения".

"Мы нашли сферы для сотрудничества в Сирии, что почти привело к поражению "ИГ" в Сирии, однако мы ясно дали понять, что краеугольным камнем самом деле является Украина", - заявил Государственный секретарь США.

"Мы должны добиться прогресса в Украине", - цитирует слова Тиллерсона представитель Госдепа Хизер Науерт в официальном Twitter американского внешнеполитического ведомства.