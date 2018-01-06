Накануне Рождества спасатели и правоохранители перешли на усиленный режим службы

Копірайт зображення DSNS.GOV.UA Image caption Накануне праздников спасатели провели инструктаж по безопасности в церквях

Накануне празднования Рождества подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции перешли на усиленный режим службы, который продлится до 9 января.

До 8 утра вторника в круглосуточном режиме будут дежурить около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц спасательной техники.

Кроме того, готова к применению и авиация ГСЧС: самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.

Спасатели будут сотрудничать с Национальной полицией и региональными службами гражданской защиты.

Как говорится в сообщении ГСЧС, особое внимание будет сосредоточено на пожарной безопасности и местах массового скопления людей.

Также на дежурстве будут находиться около 18 тыс. работников правоохранительных органов - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.