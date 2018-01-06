Протесты в Иране: Россия раскритиковала США за созыв Совбеза ООН
Россия резко раскритиковала США за созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН, посвященного протестам в Иране.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что попытка вовлечь Совбез ООН во "внутренние дела" государства подрывает авторитет совета.
"Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности. Зачем США - постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН - подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности?", - заявил он.
По словам Небензи, реальная причина созыва Совета - попытка подорвать соглашение по ядерной программе Тегерана.
Во время своего выступления представитель США Никки Хейли назвала иранские протесты "мощным выступлением смелых людей".
Массовые демонстрации недовольных высокой инфляцией, властью исламского духовенства и внешней политикой страны стали крупнейшими в Иране с 2009 года.
По последним данным, в результате столкновений демонстрантов с полицией погиб как минимум 21 человек.
Командующий Корпуса стражей Исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари в среду объявил об "окончании смуты и поражении мятежа" в стране.
Несколько стран раскритиковали США за созыв экстренного заседания.
Постпред Ирана в ООН заявил, что Америка злоупотребляет своими полномочиями постоянного члена совета. США "потеряли какой-либо моральный, политический и юридический авторитет в глазах всего мира", сказал Голямали Хошру.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что Совбез "отверг наглую попытку США злоупотребить своим мандатом".
На заседании представитель Франции заявил, что вмешательство в дела Ирана может быть контрпродуктивным, и что недавние протесты, хотя и вызывают обеспокоенность, но не ставят под угрозу международный мир и безопасность.
Постпред Франсуа Делаттр заявил, что международное сообщество должно полностью выполнять условия ядерного соглашения с Ираном - сделки, которую администрация Трампа недавно отказалась заверить перед конгрессом.
Решение Хейли созвать экстренное заседание Совета безопасности стало неожиданностью для его членов, и представителю США пришлось преодолевать противодействие России, передает корреспондент ВВС Барбара Плетт-Ашер.
Чтобы вопрос был добавлен в повестку дня заседания Совбеза, его должны поддержать по меньшей мере девять из 15 стран-членов.
Постпред США заявила совету, что Вашингтон "открыто стоит с теми в Иране, кто ищет свободы для себя, процветания для своих семей и достоинства для своей страны".
Однако Небензя в ответ заявил, что если следовать логике США, заседание Совбеза стоило бы провести также после массовых акций протеста в американском Фергюсоне в 2014 году.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался в Twitter в поддержку протестующих в Иране.
Его администрация заняла жесткую позицию в отношениях с Тегераном, который борется за влияние на Ближнем Востоке с Саудовской Аравией - ключевым союзником США.
Иранские власти возлагают вину за протесты на "иностранное вмешательство", представитель Ирана при ООН Хошру заявил, что у Тегерана есть "убедительные доказательства", что протесты "срежиссированы из-за границы".
Ранее Хейли заявила, что "никакая нечестная попытка назвать протестующих марионетками иностранных держав" не помешает США выступить.
В пятницу десятки тысяч сторонников правительства в очередной раз вышли на улицы городов Ирана, сообщало государственное телевидение.