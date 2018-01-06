Протесты в Иране: Россия раскритиковала США за созыв Совбеза ООН

Копірайт зображення Reuters Image caption Василий Небензя и Никки Хейли поспорили, можно ли обсуждать протесты в Иране на заседании Совбеза ООН

Россия резко раскритиковала США за созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН, посвященного протестам в Иране.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что попытка вовлечь Совбез ООН во "внутренние дела" государства подрывает авторитет совета.

"Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности. Зачем США - постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН - подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности?", - заявил он.

По словам Небензи, реальная причина созыва Совета - попытка подорвать соглашение по ядерной программе Тегерана.

Во время своего выступления представитель США Никки Хейли назвала иранские протесты "мощным выступлением смелых людей".

Массовые демонстрации недовольных высокой инфляцией, властью исламского духовенства и внешней политикой страны стали крупнейшими в Иране с 2009 года.

По последним данным, в результате столкновений демонстрантов с полицией погиб как минимум 21 человек.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари в среду объявил об "окончании смуты и поражении мятежа" в стране.

Несколько стран раскритиковали США за созыв экстренного заседания.

Постпред Ирана в ООН заявил, что Америка злоупотребляет своими полномочиями постоянного члена совета. США "потеряли какой-либо моральный, политический и юридический авторитет в глазах всего мира", сказал Голямали Хошру.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что Совбез "отверг наглую попытку США злоупотребить своим мандатом".

На заседании представитель Франции заявил, что вмешательство в дела Ирана может быть контрпродуктивным, и что недавние протесты, хотя и вызывают обеспокоенность, но не ставят под угрозу международный мир и безопасность.

Постпред Франсуа Делаттр заявил, что международное сообщество должно полностью выполнять условия ядерного соглашения с Ираном - сделки, которую администрация Трампа недавно отказалась заверить перед конгрессом.

Решение Хейли созвать экстренное заседание Совета безопасности стало неожиданностью для его членов, и представителю США пришлось преодолевать противодействие России, передает корреспондент ВВС Барбара Плетт-Ашер.

Чтобы вопрос был добавлен в повестку дня заседания Совбеза, его должны поддержать по меньшей мере девять из 15 стран-членов.

Постпред США заявила совету, что Вашингтон "открыто стоит с теми в Иране, кто ищет свободы для себя, процветания для своих семей и достоинства для своей страны".

Однако Небензя в ответ заявил, что если следовать логике США, заседание Совбеза стоило бы провести также после массовых акций протеста в американском Фергюсоне в 2014 году.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался в Twitter в поддержку протестующих в Иране.

Его администрация заняла жесткую позицию в отношениях с Тегераном, который борется за влияние на Ближнем Востоке с Саудовской Аравией - ключевым союзником США.

Иранские власти возлагают вину за протесты на "иностранное вмешательство", представитель Ирана при ООН Хошру заявил, что у Тегерана есть "убедительные доказательства", что протесты "срежиссированы из-за границы".

Ранее Хейли заявила, что "никакая нечестная попытка назвать протестующих марионетками иностранных держав" не помешает США выступить.

В пятницу десятки тысяч сторонников правительства в очередной раз вышли на улицы городов Ирана, сообщало государственное телевидение.