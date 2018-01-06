Порошенко: членство в ЕС и НАТО - стратегическая цель, но не в 2018

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Президент Украины заявил, что стратегическая цель государства - вступление в ЕС и НАТО, но признал, что это не дело ближайшего времени.

В колонке, опубликованной в специальном выпуске НВ и The Economist "Мир в 2018", президент Петр Порошенко очертил следующие шаги украинской власти во внешней и внутренней политике, а также в экономике.

"Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью", - пишет президент, но сразу отмечает, что несмотря на реалистичность таких планов, "это перспектива явно не 2018 года".

Во внутриполитических вопросах президент посвятил много внимания антикоррупционным реформам: созданию Антикоррупционного суда - "должны пройти все этапы принятия закона и формирования состава судей", и недопустимости давления на НАБУ - "считаю неприемлемыми любые формы давления на этот орган".

Что касается экономики, то президент, с одной стороны, указывает на удержание экономического роста на уровне 2%, несмотря на то, что "инициированная ура-патриотами экономическая блокада Донбасса, по оценкам НБУ, принесла до $2,5 млрд чистых потерь в торговом балансе".

С другой стороны, такие темпы роста ВВП Петр Порошенко называет "категорически неудовлетворительными" и предлагает несколько "нестандартных, нетривиальных и либеральных решений" для улучшения инвестиционного климата в стране.

В частности, президент предлагает заменить налог на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал.

"Это высвободит средства на развитие бизнеса, поскольку налогообложение коснется только той части прибыли, которая не направлена ​​на расширение или создание производств", - считает президент, и ожидает введения этого налога с 2019 года.

Кроме того, в 2018 году президент ожидает принятия законодательных изменений, которые "приблизят нас к генеральной битве за запуск прозрачного рынка земли". В частности, речь идет и об упорядочении земельного кадастра.

В общем президент признает, что "усталое и в значительной мере отчаявшееся общество все еще не чувствует положительных перемен" от реформ, которые проводят нынешние украинские власти.

"Что делать властям в такой ситуации? Работать лучше, исправлять ошибки и благодарить за критику тех, кто нанял на эту работу", - считает президент Порошенко, надеясь, что когда начнется новая избирательная кампания, правительство сможет убедить общество, что страна в лучшем состоянии, чем после смены власти в 2014 году.