Порошенко: членство в ЕС и НАТО - стратегическая цель, но не в 2018
Президент Украины заявил, что стратегическая цель государства - вступление в ЕС и НАТО, но признал, что это не дело ближайшего времени.
В колонке, опубликованной в специальном выпуске НВ и The Economist "Мир в 2018", президент Петр Порошенко очертил следующие шаги украинской власти во внешней и внутренней политике, а также в экономике.
"Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью", - пишет президент, но сразу отмечает, что несмотря на реалистичность таких планов, "это перспектива явно не 2018 года".
Во внутриполитических вопросах президент посвятил много внимания антикоррупционным реформам: созданию Антикоррупционного суда - "должны пройти все этапы принятия закона и формирования состава судей", и недопустимости давления на НАБУ - "считаю неприемлемыми любые формы давления на этот орган".
Что касается экономики, то президент, с одной стороны, указывает на удержание экономического роста на уровне 2%, несмотря на то, что "инициированная ура-патриотами экономическая блокада Донбасса, по оценкам НБУ, принесла до $2,5 млрд чистых потерь в торговом балансе".
С другой стороны, такие темпы роста ВВП Петр Порошенко называет "категорически неудовлетворительными" и предлагает несколько "нестандартных, нетривиальных и либеральных решений" для улучшения инвестиционного климата в стране.
В частности, президент предлагает заменить налог на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал.
"Это высвободит средства на развитие бизнеса, поскольку налогообложение коснется только той части прибыли, которая не направлена на расширение или создание производств", - считает президент, и ожидает введения этого налога с 2019 года.
Кроме того, в 2018 году президент ожидает принятия законодательных изменений, которые "приблизят нас к генеральной битве за запуск прозрачного рынка земли". В частности, речь идет и об упорядочении земельного кадастра.
В общем президент признает, что "усталое и в значительной мере отчаявшееся общество все еще не чувствует положительных перемен" от реформ, которые проводят нынешние украинские власти.
"Что делать властям в такой ситуации? Работать лучше, исправлять ошибки и благодарить за критику тех, кто нанял на эту работу", - считает президент Порошенко, надеясь, что когда начнется новая избирательная кампания, правительство сможет убедить общество, что страна в лучшем состоянии, чем после смены власти в 2014 году.