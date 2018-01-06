Снегопады отрезали от мира лыжные курорты Альп

Копірайт зображення Archie Cadman-Jones Image caption Червиния, в долине Валле-д'Аоста, засыпана снегом

Сильные снегопады отрезали от мира лыжные курорты Червиния в Италии и Адельбоден в Швейцарии.

Итальянские СМИ сообщили, что Червиния, в долине Валле-д'Аоста, наполовину похоронена под двухметровым слоем свежего снега. Там в снежной ловушке оказались около 10 тыс. туристов.

Похожая ситуация - в швейцарском Адельбодене, где на расчистку завалов бросили войска.

На многих лыжных курортах риск снежных лавин - четыре из пяти.

Экстремальная погода угрожает сорвать начало Чемпионата мира по лыжным гонкам, который должен состояться в эти выходные в Адельбодене. Сход лавины отрезал автодорогу с курорта во Фрутиген, сообщает сайт Neue Zürcher Zeitung.

Однако другие швейцарские СМИ сообщают, что забег таки состоится, а спасатели в срочном порядке ремонтируют дорогу.

Копірайт зображення AFP Image caption В Адельбоден по воздуху перебросили швейцарских солдат

Региональная метеослужба Валле-д'Аоста - Meteolodi - распространила в сети Twitter фото снежных сугробов в Червинии.

Один из туристов на этом курорте Арчи Кадман-Джонс так рассказал ВВС о ситуации в Червинии: "Главная дорога в Вальтерненш закрыта из-за риска схода лавины. Снег расчищают всем, чем только можно - экскаваторам, лопатами, снегоочистителями".

В одном из видео, распространенном в соцсетях из Форарльберга, видно, как лыжников раскачивает на подъемнике.

Во французских Альпах закрыты лыжные трассы одного из крупнейших курортов Валь-д'Изер, а в Шамони остановлены большинство подъемников.

Шторм "Элеонор" вызвал сбои в работе транспорта во многих частях Франции.

В Альпах от непогоды погибли три человека - 93-летняя женщина в Изере, в Савуа снег засыпал фермера, а в Морийоне на лыжника упало поваленное ненастьем дерево.

Скорость ветра во время шторма достигала 160 км/ч в Великобритании и 147 км/ч во Франции.