Как празднуют Рождество православные по всему миру

  • 7 января 2018
Різдво Копірайт зображення Getty Images

В ночь на 7 января православные христиане всего мира, а также церкви, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Рождество. В этот день празднуют все украинские православные церкви, Украинская греко-католическая церковь и большинство евангельских христиан.

В Киеве проходят традиционные праздничные богослужения.

Президент Копірайт зображення president.gov.ua
Image caption Президент Украины Петр Порошенко записал поздравление вместе с семьей и группой "Пиккардийская Терция"

Предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет проводит службу во Владимирском кафедральном соборе, а глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Киево-Печерской Лавре.

Свое рождественское поздравление записал и президент Украины Петр Порошенко.

"Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Этот праздник - он духовный, но он - и государственный, он - и народный", - отметил он.

"Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе, - вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы", - добавил Петр Порошенко.

Православные в других странах

7 января отмечают Рождество также Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская и другие православные церкви - например, в Эфиопии.

Грузія Копірайт зображення EPA

В Грузии верующие собираются возле главного кафедрального собора Грузинской православной церкви - Цминда Самеда (Пресвятой Троицы) в Тбилиси.

Росія Копірайт зображення AFP/Getty

В России патриарх Кирилл отслужил рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. В то же время президент РФ Владимир Путин посетил церковь святых Симеона и Анны Пророчицы в Петербурге, где, как сообщается, был крещен его отец.

Сербський анклав Грачаніци в Косово Копірайт зображення AFP

В Сербии в праздничный день принято сжигать дубовые ветви. На фото: празднование Рождества в средневековом монастыре в сербском анклаве Грачаницы в Косово.

Єгипет Копірайт зображення AFP/GETTY

В Египте патриарх коптской православной церкви Тавадрос II провел торжественную рождественскую службу в новом кафедральном соборе Рождества Христова в нескольких десятках километрах от Каира.

Босіня Копірайт зображення Reuters

В Боснии и Герцеговине по случаю Рождества запускают фейерверки.

Ефіопія Копірайт зображення Reuters

В Эфиопии в канун Рождества православные паломники собираются в городе Лалибэла, знаменитом своими монолитными церквями.

Тунель Копірайт зображення Reuters

В одну из таких церквей - Бет Амануэль - заходить нужно через подземный туннель.

Віфлеєм Копірайт зображення Reuters

Рождественская служба прошла и в базилике Рождества Христова в Вифлееме, которая, согласно преданию, построена на месте рождения Иисуса Христа. Богослужения в ней могут проводить представители нескольких христианских Церквей.

патріарх Єрусалима Грецької православної церкви Феофіл III Копірайт зображення EPA

Службу провел патриарх Иерусалима Греческой православной церкви Феофил III. Его встречали десятки протестующих, разгневанных предполагаемой продажей земельных участков в Иерусалиме, принадлежащих греческой православной патриархии, группе еврейских инвесторов.

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