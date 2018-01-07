Как празднуют Рождество православные по всему миру

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В ночь на 7 января православные христиане всего мира, а также церкви, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Рождество. В этот день празднуют все украинские православные церкви, Украинская греко-католическая церковь и большинство евангельских христиан.

В Киеве проходят традиционные праздничные богослужения.

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Президент Украины Петр Порошенко записал поздравление вместе с семьей и группой "Пиккардийская Терция"

Предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет проводит службу во Владимирском кафедральном соборе, а глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Киево-Печерской Лавре.

Свое рождественское поздравление записал и президент Украины Петр Порошенко.

"Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Этот праздник - он духовный, но он - и государственный, он - и народный", - отметил он.

"Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе, - вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы", - добавил Петр Порошенко.

Православные в других странах

7 января отмечают Рождество также Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская и другие православные церкви - например, в Эфиопии.

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В Грузии верующие собираются возле главного кафедрального собора Грузинской православной церкви - Цминда Самеда (Пресвятой Троицы) в Тбилиси.

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В России патриарх Кирилл отслужил рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. В то же время президент РФ Владимир Путин посетил церковь святых Симеона и Анны Пророчицы в Петербурге, где, как сообщается, был крещен его отец.

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В Сербии в праздничный день принято сжигать дубовые ветви. На фото: празднование Рождества в средневековом монастыре в сербском анклаве Грачаницы в Косово.

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В Египте патриарх коптской православной церкви Тавадрос II провел торжественную рождественскую службу в новом кафедральном соборе Рождества Христова в нескольких десятках километрах от Каира.

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В Боснии и Герцеговине по случаю Рождества запускают фейерверки.

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В Эфиопии в канун Рождества православные паломники собираются в городе Лалибэла, знаменитом своими монолитными церквями.

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В одну из таких церквей - Бет Амануэль - заходить нужно через подземный туннель.

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Рождественская служба прошла и в базилике Рождества Христова в Вифлееме, которая, согласно преданию, построена на месте рождения Иисуса Христа. Богослужения в ней могут проводить представители нескольких христианских Церквей.

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Службу провел патриарх Иерусалима Греческой православной церкви Феофил III. Его встречали десятки протестующих, разгневанных предполагаемой продажей земельных участков в Иерусалиме, принадлежащих греческой православной патриархии, группе еврейских инвесторов.