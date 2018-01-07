Сепаратисты обустраивают новые позиции в населенных пунктах - штаб АТО

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Штаб АТО заявляет о том, что незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР" под прикрытием "новогоднего перемирия" обустраивают новые позиции на линии фронта. В то же время обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

Огневые позиции

В штабе АТО со ссылкой на украинских офицеров в Совместном центре по координации перемирия на Донбассе (СЦКК) заявляют о том, что "армии" непризнанных "ДНР" и "ЛНР" используют режим прекращения огня "для обустройства и наращивания старых и создания новых огневых позиций".

"Особенно циничным и является то, что возведение указанных фортификаций и размещение на них военной техники и вооружения осуществляется в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении штаба АТО.

Там ссылаются на данные мониторинговой миссии ОБСЕ, которая утверждает, что сепаратисты разместили военную технику и оборудовали позиции у жилых домов в городе Кальмиусское (бывшее Комсомольское) и селах Стила и Калиново-Борщеватое.

Ранее аналогичные обвинения звучали и со стороны "ДНР" и "ЛНР" в адрес украинской армии.

В частности там утверждали, что силы АТО обустроили артиллерийские позиции у города Попасная, а в Станицу Луганскую прибыла техника для обустройства понтонной переправы (на этом участке фронта стороны разделяет река Северский Донец).

Нарушения перемирия

Копірайт зображення Штаб АТО Image caption За минувшие сутки был ранен один украинский военный

Так называемое "новогоднее перемирие" на Донбассе объявили 23 декабря прошлого года, однако почти сразу все стороны заявили о его нарушениях.

В воскресенье штаб АТО заявил, что за минувшие сутки сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня, в частности в Луганской области вели обстрелы из тяжелых 120-мм минометов.

Вс результате этих нарушений был ранен один украинский военнослужащий. Ему оказали медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает, добавляют в штабе.

В самопровозглашенной "ДНР" в ответ заявили, что за прошедшие сутки украинская армия четыре раза нарушила перемирие.

Сепаратисты утверждают, что силы АТО из минометов и стрелкового оружия обстреливали окраины Горловки, Спартака и Ясиноватой. О своих потерях в "ДНР" не сообщают.