Как "лысая" рождественская елка стала популярной в Риме

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Сначала ее потрепанный вид вызывал насмешки всего мира, ее сравнивали с туалетным ершиком. Однако теперь знаменитая "лысая" рождественская елка в Риме может переехать в музей современного искусства MAXXI.

С декабря несчастную ель дразнили словом Spelacchio, что можно перевести как "шелудивая" или "плешивая".

Местные жители и туристы были шокированы и возмущены тем, что за несколько недель до Рождества дерево уже выглядело умирающим.

Копірайт зображення EPA Image caption Даже сразу после установки рождественская елка не отличалась пушистостью

Власти потратили почти 50 тысяч евро (60 тысяч долларов), чтобы привезти ее из района неподалеку от австрийской границы.

Недовольные елкой заявили, что ее дряхлость отражает ситуацию, сложившуюся в самом Риме в последние годы.

Нестандартное дерево нашло и своих поклонников, в том числе в Twitter, где появился отдельный аккаунт @Spelacchio.

"Говорят, они хотят установить меня в музее. Потеснись, Караваджо", - говорится в одном из твитов.

С наступлением Крещения неоднозначная елка будет убрана, и, по данным итальянской газеты Corriere della Sera, размещение в музее - не единственный возможный вариант ее судьбы.

Сообщается, что римские власти обдумывают план сделать из елки деревянный дом, где женщины смогут уединиться, чтобы покормить детей грудью или поменять подгузники.

Еще один из возможных вариантов - сделать из знаменитой елки несколько тысяч карандашей для римских школ, пишет итальянская пресса.

Ожидается, что судьба елки будет объявлена на пресс-конференции 8 января.

Но чем бы ни закончилась эта история, тысячи рисунков, фотографий и сообщений со словами поддержки обеспечат необычной елке место в истории.

В Twitter пишут: "Мы никогда тебя не забудем" и "Оставайся в Риме".

А большинство пользователей просто повторяют: "Ты прекрасна".