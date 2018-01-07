Меркель начинает последнюю попытку переговоров о коалиции
Немецкий канцлер Ангела Меркель начала новый раунд коалиционных переговоров, призванных положить конец политическому кризису в стране.
С момента выборов прошло уже более трех месяцев, а в Германии все еще нет нового правительства.
Новые пятидневные переговоры будут вестись между партией Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократами (SPD) - партиями, которые считаются самыми мощными в стране.
Обозреватели отмечают, что это последний шанс Меркель сформировать стабильную коалицию.
В чем проблема?
Центристско-левая SPD участвовала в коалиции с центристско-правой ХСД/ХСС в общей сложности восемь из последних двенадцати лет. Но после крайне плохого результата на выборах в сентябре лидер социал-демократов Мартин Шульц пообещал перейти в оппозицию к политсиле Ангелы Меркель.
В ноябре канцлер вела переговоры о создании коалиции с "Партией зеленых" и либералами "Свободными демократами" (FDP), однако тогда договориться не удалось.
Сейчас перед Ангелой Меркель стоит задача убедить лидеров SPD в том, что их партии имеют много общих целей для того, чтобы коалиционные переговоры официально начались.
В начале предыдущих переговоров Меркель выражала оптимизм относительно возможности достичь договоренностей.
А Мартин Шульц отметил, что не будет устанавливать какие-либо ограничения для переговоров, а "новые времена требуют новой политики".
Союзники Германии в ЕС, такие как Франция, видят в ней основу стабильности Евросоюза и надеются, что Ангела Меркель преуспеет в создании коалиции.
В то же время согласно одному из соцопросов, треть немецких избирателей не верит в перспективы новых переговоров, хотя большинство респондентов (54%) считают, что создание "большой коалиции" в составе ХДС/ХСС и социал-демократов будет позитивом для Германии.
Ожидается, что главными проблемными вопросами переговоров будут проблемы иммиграции, отношений с ЕС, налогов и ситуация в сфере здравоохранения.
В SPD опасаются, что возвращение к "большой коалиции" приведет к тому, что они потеряют еще больше своих сторонников. Критики партии обвиняют ее в том, что она поступилась многими своими левыми принципами ради того, чтобы приобщиться к власти Ангелы Меркель.
ХДС/ХСС победила на выборах в сентябре, однако до сих пор не может сформировать правительственную коалицию, ведь многие немецкие избиратели не поддержали ни одну из мейнстрим-партий.
Так ХДС/ХСС в новом созыве получила на 65 мандатов меньше по сравнению с предыдущим, а социал-демократы - на 40.