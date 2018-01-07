Меркель начинает последнюю попытку переговоров о коалиции

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ангела Меркель в ноябре уже не смогла договориться о коалиции со "Свободными демократами" и "Зелеными"

Немецкий канцлер Ангела Меркель начала новый раунд коалиционных переговоров, призванных положить конец политическому кризису в стране.

С момента выборов прошло уже более трех месяцев, а в Германии все еще нет нового правительства.

Новые пятидневные переговоры будут вестись между партией Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократами (SPD) - партиями, которые считаются самыми мощными в стране.

Обозреватели отмечают, что это последний шанс Меркель сформировать стабильную коалицию.

В чем проблема?

Копірайт зображення JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images Image caption Лидер социал-демократов Мартин Шульц должен убедить критиков партии, что союз с Ангелой Меркель не станет предательством левых принципов

Центристско-левая SPD участвовала в коалиции с центристско-правой ХСД/ХСС в общей сложности восемь из последних двенадцати лет. Но после крайне плохого результата на выборах в сентябре лидер социал-демократов Мартин Шульц пообещал перейти в оппозицию к политсиле Ангелы Меркель.

В ноябре канцлер вела переговоры о создании коалиции с "Партией зеленых" и либералами "Свободными демократами" (FDP), однако тогда договориться не удалось.

Сейчас перед Ангелой Меркель стоит задача убедить лидеров SPD в том, что их партии имеют много общих целей для того, чтобы коалиционные переговоры официально начались.

В начале предыдущих переговоров Меркель выражала оптимизм относительно возможности достичь договоренностей.

А Мартин Шульц отметил, что не будет устанавливать какие-либо ограничения для переговоров, а "новые времена требуют новой политики".

Союзники Германии в ЕС, такие как Франция, видят в ней основу стабильности Евросоюза и надеются, что Ангела Меркель преуспеет в создании коалиции.

В то же время согласно одному из соцопросов, треть немецких избирателей не верит в перспективы новых переговоров, хотя большинство респондентов (54%) считают, что создание "большой коалиции" в составе ХДС/ХСС и социал-демократов будет позитивом для Германии.

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Ожидается, что главными проблемными вопросами переговоров будут проблемы иммиграции, отношений с ЕС, налогов и ситуация в сфере здравоохранения.

В SPD опасаются, что возвращение к "большой коалиции" приведет к тому, что они потеряют еще больше своих сторонников. Критики партии обвиняют ее в том, что она поступилась многими своими левыми принципами ради того, чтобы приобщиться к власти Ангелы Меркель.

ХДС/ХСС победила на выборах в сентябре, однако до сих пор не может сформировать правительственную коалицию, ведь многие немецкие избиратели не поддержали ни одну из мейнстрим-партий.

Так ХДС/ХСС в новом созыве получила на 65 мандатов меньше по сравнению с предыдущим, а социал-демократы - на 40.