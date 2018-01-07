Австралийский Сидней страдает от 47-градусной жары
В австралийском городе Сидней зафиксирована самая высокая температура за последние 79 лет - 47,3 градусов жары по Цельсию.
Спасатели предупреждают об опасности пожаров и полностью запретили разводить костры в районе Сиднея.
Лесные пожары - традиционное бедствие для Австралии в летний сезон (в южном полушарии сейчас климатическое лето).
На юге Автралии уже произошло несколько возгораний, от которых пострадали здания.
В сентябре австралийцев предупредили об опасности предстоящего сезона пожаров из-за крайне сухой зимы.
Последний раз такая жара здесь наблюдалась в 1939 году, когда температура поднималась до почти 49 градусов.
Эксперты считают, что нынешние высокие температуры над сушей и морем вызваны изменением климата, и погодные условия станут еще более экстремальными.