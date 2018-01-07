Австралийский Сидней страдает от 47-градусной жары

Копірайт зображення AllSport/Getty Images Image caption Из-за жары отменили несколько соревнований по крикету - спортсмены жаловались, что не могут играть в таких условиях

В австралийском городе Сидней зафиксирована самая высокая температура за последние 79 лет - 47,3 градусов жары по Цельсию.

Спасатели предупреждают об опасности пожаров и полностью запретили разводить костры в районе Сиднея.

Лесные пожары - традиционное бедствие для Австралии в летний сезон (в южном полушарии сейчас климатическое лето).

На юге Автралии уже произошло несколько возгораний, от которых пострадали здания.

Копірайт зображення Reuters Image caption Сиднейские пляжи переполнены

В сентябре австралийцев предупредили об опасности предстоящего сезона пожаров из-за крайне сухой зимы.

Последний раз такая жара здесь наблюдалась в 1939 году, когда температура поднималась до почти 49 градусов.

Эксперты считают, что нынешние высокие температуры над сушей и морем вызваны изменением климата, и погодные условия станут еще более экстремальными.