В Стокгольме у метро произошел взрыв: двое раненых
Два человека получили ранения в результате взрыва, прогремевшего возле станции метро "Ворби Горд" на юге Стокгольма.
В полиции сообщили, что один из пострадавших - 60-летний мужчина, имя которого пока не называют - получил серьезные ранения, его забрали в больницу. Именно в его руках взорвался неизвестный предмет, который он поднял с земли недалеко от метро.
Другая пострадавшая - 45-летняя женщина, ее также забрали в больницу.
Местные СМИ писали о взрыве гранаты, однако эту информацию в полиции не подтвердили.
"Согласно предварительной информации, мужчина поднял с земли предмет, который взорвался и нанес ему серьезные травмы", - заявил представитель полиции Свен-Эрик Олссон.
Он добавил, что в полиции пока нет никаких причин считать, что взрыв мог быть связан с терроризмом.
На месте инцидента работают следователи. Станцию метро "Ворби Горд" и смежную с ней площадь закрыли.
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