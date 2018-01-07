В Стокгольме у метро произошел взрыв: двое раненых

Копірайт зображення HENRIK MONTGOMERY Image caption Полиция оцепила место взрыва возле станции метро "Ворби Горд" на юге Стокгольма

Два человека получили ранения в результате взрыва, прогремевшего возле станции метро "Ворби Горд" на юге Стокгольма.

В полиции сообщили, что один из пострадавших - 60-летний мужчина, имя которого пока не называют - получил серьезные ранения, его забрали в больницу. Именно в его руках взорвался неизвестный предмет, который он поднял с земли недалеко от метро.

Другая пострадавшая - 45-летняя женщина, ее также забрали в больницу.

Местные СМИ писали о взрыве гранаты, однако эту информацию в полиции не подтвердили.

"Согласно предварительной информации, мужчина поднял с земли предмет, который взорвался и нанес ему серьезные травмы", - заявил представитель полиции Свен-Эрик Олссон.

Он добавил, что в полиции пока нет никаких причин считать, что взрыв мог быть связан с терроризмом.

На месте инцидента работают следователи. Станцию ​​метро "Ворби Горд" и смежную с ней площадь закрыли.

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