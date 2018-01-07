В Стокгольме у метро произошел взрыв: двое раненых

  • 7 января 2018
Поліція оточила місце вибуху неподалік станції метро "Ворбі Ґорд" на півдні Стокгольма Копірайт зображення HENRIK MONTGOMERY
Image caption Полиция оцепила место взрыва возле станции метро "Ворби Горд" на юге Стокгольма

Два человека получили ранения в результате взрыва, прогремевшего возле станции метро "Ворби Горд" на юге Стокгольма.

В полиции сообщили, что один из пострадавших - 60-летний мужчина, имя которого пока не называют - получил серьезные ранения, его забрали в больницу. Именно в его руках взорвался неизвестный предмет, который он поднял с земли недалеко от метро.

Другая пострадавшая - 45-летняя женщина, ее также забрали в больницу.

Местные СМИ писали о взрыве гранаты, однако эту информацию в полиции не подтвердили.

"Согласно предварительной информации, мужчина поднял с земли предмет, который взорвался и нанес ему серьезные травмы", - заявил представитель полиции Свен-Эрик Олссон.

Он добавил, что в полиции пока нет никаких причин считать, что взрыв мог быть связан с терроризмом.

На месте инцидента работают следователи. Станцию ​​метро "Ворби Горд" и смежную с ней площадь закрыли.

Информация в данной статье обновляется.

Новости по теме