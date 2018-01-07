Умер астронавт Янг, пронесший "контрабандный" сэндвич на космический корабль
Американский астронавт Джон Янг, который дважды участвовал в полетах к Луне и командовал первой космической миссией на шаттле, умер в возрасте 87 лет, сообщают в NASA.
"Сегодня NASA и мир потеряли пионера", - заявил председатель космического агентства Роберт Лайтфут.
Джон Янг - единственный астронавт, который был участником миссий Gemini, Apollo, а также программы космических шаттлов.
Он также известен тем, что "контрабандно" пронес на комический борт сэндвич с говядиной и продемонстрировал его удивленному товарищу по команде.
Джон Янг ушел на пенсию в 2004 году после 42-летней карьеры.
В NASA сообщили, что мужчина умер в пятницу из-за осложнений пневмонии.
"Джон был представителем тех ранних космических пионеров, чья храбрость и преданность позволили осуществиться нашим первым крупным достижением в космосе", - отметил Роберт Лайтфут.
Он также добавил, что "его практические вклады продолжались еще долго после шести полетов - рекордного количества на то время, когда он вышел на пенсию".
Джон Янг родился в Сан-Франциско в 1939 году.
С 1962 года он присоединился к NASA и впервые полетел в космос с миссией Gemini-3, в которой участвовали два астронавта.
Именно тогда он пронес на борт корабля запрещенный сэндвич, за что позже получил выговор, ведь крошки хлеба в условиях невесомости могли попасть в устройства и помешать их нормальной работе.
Эту ситуацию даже обсуждали в Конгрессе, где обвинили NASA в том, что агентство не может проконтролировать своих астронавтов, чем подвергает опасности многомиллионные миссии.
В 1969 году Янг в составе миссии Apollo-10 летал на орбиту Луны, где команда испытывала посадочный модуль (но без посадки на спутник Земли).
В конце концов, в 1972 году Джон Янг таки побывал на Луне вместе с миссией Apollo 16. Он стал девятым человеком из 12, когда-либо ступавших на лунную поверхность.
Янг и его товарищ Чарльз Дюк собрали образцы камней и почвы и проехали по поверхности Луны более 26 километров в специальном ровере.
В интервью изданию Houston Chronicle в 2004 году Джон Янг вспоминал: "В шесть раз более слабая гравитация на поверхности Луны просто замечательна. Знаете, это не так, как быть совсем в невесомости. В невесомости вы можете выронить карандаш и три дня его искать. А при одной шестой (от земной. - Ред.) гравитации вы просто смотрите вниз - и вот он".
В 1981 году Джон Янг командовал первой миссией NASA с использованием шаттлов.
Еще через два года он установил тогдашний рекорд по количеству полетов в космос - шесть миссий.
Это было его последнее космическое путешествие.
Янг должен был руководить еще одним полетом на шаттле в 1986 году, но эту миссию отменили из-за взрыва шаттла Challenger, который произошел в начале того же года и унес жизни всей команды.