Умер астронавт Янг, пронесший "контрабандный" сэндвич на космический корабль

Копірайт зображення NASA Image caption Джон Янг побывал на поверхности Луны в 1972 году

Американский астронавт Джон Янг, который дважды участвовал в полетах к Луне и командовал первой космической миссией на шаттле, умер в возрасте 87 лет, сообщают в NASA.

"Сегодня NASA и мир потеряли пионера", - заявил председатель космического агентства Роберт Лайтфут.

Джон Янг - единственный астронавт, который был участником миссий Gemini, Apollo, а также программы космических шаттлов.

Копірайт зображення EPA Image caption Янг (в центре) в свое время был рекордсменом по количеству полетов в космос

Он также известен тем, что "контрабандно" пронес на комический борт сэндвич с говядиной и продемонстрировал его удивленному товарищу по команде.

Джон Янг ушел на пенсию в 2004 году после 42-летней карьеры.

В NASA сообщили, что мужчина умер в пятницу из-за осложнений пневмонии.

"Джон был представителем тех ранних космических пионеров, чья храбрость и преданность позволили осуществиться нашим первым крупным достижением в космосе", - отметил Роберт Лайтфут.

Skip Twitter post by @NASA We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) 6 января 2018 г.

Он также добавил, что "его практические вклады продолжались еще долго после шести полетов - рекордного количества на то время, когда он вышел на пенсию".

Джон Янг родился в Сан-Франциско в 1939 году.

С 1962 года он присоединился к NASA и впервые полетел в космос с миссией Gemini-3, в которой участвовали два астронавта.

Именно тогда он пронес на борт корабля запрещенный сэндвич, за что позже получил выговор, ведь крошки хлеба в условиях невесомости могли попасть в устройства и помешать их нормальной работе.

Эту ситуацию даже обсуждали в Конгрессе, где обвинили NASA в том, что агентство не может проконтролировать своих астронавтов, чем подвергает опасности многомиллионные миссии.

Копірайт зображення AFP Image caption Джон Янг руководил первой миссией с использованием космических шаттлов

В 1969 году Янг в составе миссии Apollo-10 летал на орбиту Луны, где команда испытывала посадочный модуль (но без посадки на спутник Земли).

В конце концов, в 1972 году Джон Янг таки побывал на Луне вместе с миссией Apollo 16. Он стал девятым человеком из 12, когда-либо ступавших на лунную поверхность.

Янг и его товарищ Чарльз Дюк собрали образцы камней и почвы и проехали по поверхности Луны более 26 километров в специальном ровере.

Копірайт зображення NASA Image caption Джон Янг был одним из самых опытных астронавтов за всю историю

В интервью изданию Houston Chronicle в 2004 году Джон Янг вспоминал: "В шесть раз более слабая гравитация на поверхности Луны просто замечательна. Знаете, это не так, как быть совсем в невесомости. В невесомости вы можете выронить карандаш и три дня его искать. А при одной шестой (от земной. - Ред.) гравитации вы просто смотрите вниз - и вот он".

В 1981 году Джон Янг командовал первой миссией NASA с использованием шаттлов.

Еще через два года он установил тогдашний рекорд по количеству полетов в космос - шесть миссий.

Это было его последнее космическое путешествие.

Янг должен был руководить еще одним полетом на шаттле в 1986 году, но эту миссию отменили из-за взрыва шаттла Challenger, который произошел в начале того же года и унес жизни всей команды.