В полицию не обратился ни один свидетель последней поездки Ноздровской
В полиции говорят, что продолжают искать свидетелей последних часов жизни убитой юристки Ирины Ноздровской, однако пока никто не изъявил желания дать показания правоохранителям. Они продолжают устанавливать обстоятельства поездки женщины с работы домой, во время которой она исчезла.
"Несмотря на наши призывы и просьбы предоставить любую информацию, которая помогла бы установить свидетелей, выяснить обстоятельства убийства Ирины Ноздровской и найти лицо, совершившее это преступление, никто не обратился на горячие линии Департамента уголовного розыска Нацполиции", - написал в Facebook начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.
"Наоборот, ни один из возможных свидетелей пока не пожелал сообщить о себе в полицию, но все же мы продолжаем оперативно-розыскные мероприятия, в том числе по установлению попутчиков погибшей, которые могли вместе с ней ехать в Демидов", - добавил он.
Ранее в воскресенье в МВД проходило совещание о ходе расследования.
"По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая", - рассказал на нем Вячеслав Аброськин.
По его словам, следствие уже имеет определенные результаты, однако до полного завершения следственных действий о них сообщать не будут.
Всего к расследованию привлечены три сотни полицейских.
Вячеслав Аброськин в очередной раз призвал возможных свидетелей обращаться на горячие линии полиции.
Параллельное расследование проводят юристы и друзья Ирины Ноздровской.
Женщина исчезла 28 декабря 2017 года по дороге из Киева домой - в село Демидов Вышгородского района. 1 января ее тело обнаружили в реке в этом же селе.
Сейчас продолжается комплексная экспертиза относительно причин смерти Ирины Ноздровской впрочем уже известно, что она умерла от множественных колото-резаных ран.
Версии
Ранее в полиции озвучили несколько версий убийства Ирины Ноздровской: профессиональная деятельность как юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.
Впоследствии, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, правоохранители отвергли версию об изнасиловании.
"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть, речь идет о насильственной смерти", - рассказал накануне представитель полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии УНИАН.
Официальных данных судебно-медицинской экспертизы еще нет.
Как сообщили друзья Ирины Ноздровской в соцсетях, следователи назначили комплексную экспертизу, и сколько она продлится - неизвестно.
Из-за этого откладываются похороны погибшей.
Дело Дмитрия Россошанского
Сестра Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская погибла 30 сентября 2015 года. Ее сбил автомобиль.
За рулем машины был житель села Демидов Дмитрий Россошанский, которого впоследствии приговорили к семи годам тюрьмы. Сам он вину не признал и настаивал на том, что трагедия произошла из-за того, что его ослепило солнце.
Ирина Ноздровская как юрист активно участвовала в суде.
27 декабря прошлого года суд отклонил запрос адвокатов Дмитрия Россошанского о том, чтобы их подзащитного досрочно освободили из тюрьмы по закону об амнистии.
"Суд апелляционной инстанции учел все существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые были допущены при рассмотрении дела в суде первой инстанции, и направил материалы дела на новое рассмотрение", - написала Ирина Ноздровская в своем последнем посте на Facebook 28 декабря.
Близкие Ирины Ноздровской связывают ее смерть именно с этим делом и заявляют, что женщине и ее семье неоднократно угрожала семья Дмитрия Россошанского, в частности - его отец.
Об этом упоминается и в судебном приговоре по делу Россошанского. Там приводят слова Ирины Ноздровской о том, что обвиняемый "никогда не просил прощения, не возместил ущерб, а вместо этого высказывал угрозы и оскорбления".
В семье Россошанского ситуацию не комментируют.
Один из товарищей Ирины Ноздровской рассказал ВВС Украина, что, по его данным, отца Дмитрия Россошанского уже допрашивали в полиции.
Также есть данные о конфликте Ирины Ноздровской с бывшим мужем ее сестры из-за права опеки над ребенком. Женщина обвиняла его в том, что он препятствует ее семье видеться с ребенком и поддерживает на суде Дмитрия Россошанского.
Сам Сапатинский такие обвинения публично не комментирует.
Полиция продолжает допросы по делу Ноздровской. Однако о том, предъявили ли кому-то официальные подозрения, пока не сообщается.