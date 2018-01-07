В полицию не обратился ни один свидетель последней поездки Ноздровской

Копірайт зображення Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ирина Ноздровская пропала 28 декабря, впоследствии ее тело обнаружили в реке

В полиции говорят, что продолжают искать свидетелей последних часов жизни убитой юристки Ирины Ноздровской, однако пока никто не изъявил желания дать показания правоохранителям. Они продолжают устанавливать обстоятельства поездки женщины с работы домой, во время которой она исчезла.

"Несмотря на наши призывы и просьбы предоставить любую информацию, которая помогла бы установить свидетелей, выяснить обстоятельства убийства Ирины Ноздровской и найти лицо, совершившее это преступление, никто не обратился на горячие линии Департамента уголовного розыска Нацполиции", - написал в Facebook начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

"Наоборот, ни один из возможных свидетелей пока не пожелал сообщить о себе в полицию, но все же мы продолжаем оперативно-розыскные мероприятия, в том числе по установлению попутчиков погибшей, которые могли вместе с ней ехать в Демидов", - добавил он.

Ранее в воскресенье в МВД проходило совещание о ходе расследования.

Копірайт зображення МВД Image caption В полиции говорят, что прилагают все усилия для установления личности убийцы

"По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая", - рассказал на нем Вячеслав Аброськин.

По его словам, следствие уже имеет определенные результаты, однако до полного завершения следственных действий о них сообщать не будут.

Всего к расследованию привлечены три сотни полицейских.

Вячеслав Аброськин в очередной раз призвал возможных свидетелей обращаться на горячие линии полиции.

Параллельное расследование проводят юристы и друзья Ирины Ноздровской.

Женщина исчезла 28 декабря 2017 года по дороге из Киева домой - в село Демидов Вышгородского района. 1 января ее тело обнаружили в реке в этом же селе.

Сейчас продолжается комплексная экспертиза относительно причин смерти Ирины Ноздровской впрочем уже известно, что она умерла от множественных колото-резаных ран.

Версии

Копірайт зображення УНИАН Image caption Правоохранители обещают расследовать гибель женщины с привлечением лучших следователей

Ранее в полиции озвучили несколько версий убийства Ирины Ноздровской: профессиональная деятельность как юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.

Впоследствии, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, правоохранители отвергли версию об изнасиловании.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть, речь идет о насильственной смерти", - рассказал накануне представитель полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии УНИАН.

Официальных данных судебно-медицинской экспертизы еще нет.

Как сообщили друзья Ирины Ноздровской в соцсетях, следователи назначили комплексную экспертизу, и сколько она продлится - неизвестно.

Из-за этого откладываются похороны погибшей.

Дело Дмитрия Россошанского

Копірайт зображення Facebook Ирины Ноздровской Image caption Ирина Ноздровская с сестрой Светланой, которая погибла в результате ДТП в 2015 году

Сестра Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская погибла 30 сентября 2015 года. Ее сбил автомобиль.

За рулем машины был житель села Демидов Дмитрий Россошанский, которого впоследствии приговорили к семи годам тюрьмы. Сам он вину не признал и настаивал на том, что трагедия произошла из-за того, что его ослепило солнце.

Ирина Ноздровская как юрист активно участвовала в суде.

27 декабря прошлого года суд отклонил запрос адвокатов Дмитрия Россошанского о том, чтобы их подзащитного досрочно освободили из тюрьмы по закону об амнистии.

"Суд апелляционной инстанции учел все существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые были допущены при рассмотрении дела в суде первой инстанции, и направил материалы дела на новое рассмотрение", - написала Ирина Ноздровская в своем последнем посте на Facebook 28 декабря.

Близкие Ирины Ноздровской связывают ее смерть именно с этим делом и заявляют, что женщине и ее семье неоднократно угрожала семья Дмитрия Россошанского, в частности - его отец.

Об этом упоминается и в судебном приговоре по делу Россошанского. Там приводят слова Ирины Ноздровской о том, что обвиняемый "никогда не просил прощения, не возместил ущерб, а вместо этого высказывал угрозы и оскорбления".

В семье Россошанского ситуацию не комментируют.

Один из товарищей Ирины Ноздровской рассказал ВВС Украина, что, по его данным, отца Дмитрия Россошанского уже допрашивали в полиции.

Также есть данные о конфликте Ирины Ноздровской с бывшим мужем ее сестры из-за права опеки над ребенком. Женщина обвиняла его в том, что он препятствует ее семье видеться с ребенком и поддерживает на суде Дмитрия Россошанского.

Сам Сапатинский такие обвинения публично не комментирует.

Полиция продолжает допросы по делу Ноздровской. Однако о том, предъявили ли кому-то официальные подозрения, пока не сообщается.