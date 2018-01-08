"Золотой глобус": актеры в черном и речи против домогательств

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Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и сериал "Большая маленькая ложь" - главные победители премии "Золотой глобус", которую с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы.

"Большая маленькая ложь" получила статуэтку в номинации "лучший мини-сериал или телефильм", Николь Кидман получила награду за лучшую женскую роль в этом мини-сериале, а актриса Лора Дерн - как лучшая актриса второго плана. Лучшим актером второго плана стал Александр Скарсгард.

Таким образом, драматическая история о подругах и убийстве на школьном балу получила четыре "Глобуса".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Николь Кидман: Я верю и надеюсь, что мы можем спровоцировать изменения при помощи историй, которые мы рассказываем

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" признали лучшим полнометражным драматическим фильмом 2017 года.

Лента также получила статуэтки за лучший сценарий, а лучшей актрисой стала Фрэнсис МакДорманд. Лучшим актером второго плана также стал участник этого фильма - Сэм Рокуэлл.

Копірайт зображення Fox Image caption "Три билборда" победили фильмы "Дюнкерк" и "Называй меня своим именем"

Антиутопию "Рассказ служанки" признали лучшим драматическим сериалом года, а главная актриса сериала Элизабет Мосс получила статуэтку в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мосс победила Клер Фой из "Короны"

Лучшим актером в драматическом фильме стал Гэри Олдман за роль Уинстона Черчилля в драме "Темные времена".

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Юэн МакГрегор из "Фарго" получил статуэтку в номинации "Лучший актер в телефильме или мини-сериале".

Лучшим актером в комедийном сериале стал Азиз Ансари - "Мастер не на все руки".

Джеймс Франко получил награду за то, что сыграл легендарного режиссера Томми Вайса в фильме "Горе-создатель". Номинация - "Лучший актер в комедии или мюзикле".

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Лучшим анимационным фильмом стала "Тайна Коко".

Это была первая церемония такого рода после серии секс-скандалов, которые потрясли Голливуд в этом году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джиллиан Андерсон, Джессика Честейн и Алисия Викандер

Многие актеры пришли на награждение в траурном черном в знак протеста против сексуальных домогательств.

Красная дорожка превратилась в черную в знак протеста против сексизма.

"Золотые глобусы" ежегодно вручают в январе по результатам голосования примерно 90 иностранных журналистов, которые живут в Голливуде.