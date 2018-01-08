Взрыв в Сирии: более 20 погибших

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По меньшей мере 23 человека погибли и многие получили ранения во время большого взрыва в городе Идлиб на северо-западе Сирии, который контролируют повстанцы.

Центр мониторинга прав беженцев, базирующийся в Великобритании, сообщает, что взрыв произошел в одном из штабов повстанцев.

Среди погибших - семь гражданских.

Пока неясно, что стало причиной взрыва. Поступают сообщения об автомобильной бомбе, другие говорят об атаке с воздуха.

Центр мониторинга, который наблюдает за гражданской войной в Сирии при помощи ряда источников, сообщил, что на месте работают спасательные команды.

Провинция Идлиб на границе с Турцией является одной из последних основных сил сопротивления президенту Башару Асаду.

Сирийская армия и ее союзники пообещали вернуть Идлиб и соседнюю провинцию Хам.

Последние недели в Идлибе произошли жестокие столкновения, когда армия пыталась захватить дорогу между Дамаском и Алеппо.