Пожар на нефтяном танкере у берегов Китая: есть угроза взрыва

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Власти Китая сообщили об угрозе взрыва и затопления горящего танкера Sanchi в Восточно-Китайском море.

Существует угроза экологической катастрофы, поскольку из танкера продолжает вытекать нефть.

Авария произошла после того, как танкер столкнулся с грузовым кораблем.

Танкер может утонуть, сообщают китайские чиновники.

Спасательная операция продолжается. Спасателям, которые пытаются добраться до танкера, мешают токсичные выбросы от горения нефти.

Найдено тело одного из членов команды. Остается очень мало шансов, что кто-либо из 32 членов экипажа танкера выжил. Команду корабля, с которым столкнулся танкер, спасли.

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Инцидент произошел примерно в 260 км от побережья Шанхая.

На борту танкера находится 136 тыс. тонн конденсата, который является легкой версией неочищенной нефти.

Конденсат перевозят в резервуарах под высоким давлением в газообразном состоянии, однако при контакте с воздухом он превращается в жидкость.

Утечка этого сырья сильно отличаются от разлива сырой нефти - его гораздо труднее обнаружить и очистить от него воду.

Это вещество также является более взрывоопасным. Из него делают реактивное топливо, бензин, дизельное топливо.

Конденсат является чрезвычайно токсичным и вредным для окружающей среды.

Что стало причиной столкновения танкера и грузового корабля, неизвестно.

Китай отправил несколько кораблей для осуществления поисково-спасательных операций, в то время как Южная Корея предоставила корабль береговой охраны и вертолет.

Военно-морской флот США направил военный самолет, который также помогал в спасательных мероприятиях.