Врачи успешно разделили соединенных близняшек

Копірайт зображення AFP Image caption Девочки родились соединенными в районе живота

Операция по спасению жизни палестинских соединенных близняшек из сектора Газа прошла успешно. Об этом сообщили врачи в Саудовской Аравии, которые их оперировали.

Девочек по имени Фара и Ганин прооперировали в детской больнице короля Абдуллы в Эр-Рияде.

У них была общая нога, но отдельные сердца и легкие.

Девочек с отцом привезли в Саудовскую Аравию на операцию, так как врачи предупреждали, что на родине они умрут.

Близнецы родились в октябре соединенными в районе живота и нижней части тела.

Врачи, которые оперировали палестинских близняшек, назвали операцию успешной такое заявление распространило Саудовское информационное агентство.

В заявлении сказано, что во время операции, которая проходила в девять этапов, девочкам разъединили кишечник, печень и таз.

Копірайт зображення AFP Image caption В декабре близняшек привезли на лечение в Саудовскую Аравию

Как сообщили саудовские СМИ, близнецов доставили самолетом в Саудовскую Аравию в декабре, а перед этим их из сектора Газа привезли в Иорданию.

В секторе Газа качество медицины ухудшилось вследствие блокады, повторных вспышек вооруженного конфликта, палестинских политических разделений и бюджетных сокращений, сообщает ООН. Поэтому там просто нет возможностей для таких сложных операций.

Израиль и Египет уже 10 лет удерживают территориальную и морскую блокаду сектора Газа, пытаясь предотвратить нападения боевиков.