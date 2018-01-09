"Форма воды" получила наибольшее число номинаций BAFTA
Лента "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо номинирована на премию BAFTA в 12 категориях.
Британская актриса Салли Хокинс, звезда экранизаций в стиле фэнтези, в "Форме воды" играет роль уборщицы, у которой завязываются отношения с амфибией.
Фильмы "Темные времена" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получили по девять номинаций.
Среди британских номинантов - Гэри Олдмен, Джейми Белл и Даниэль Калуя, претендующие на награду за лучшую мужскую роль.
Хокинс, а также ирландскую актрису Саурис Ронан выдвинули на лучшую женскую роль.
Ленты "Зови меня своим именем", "Темные времена", "Дюнкерк" и "Три билборда" номинированы вместе с "Формой воды" как лучший фильм.
"Три билборда" и "Темные времена" также номинированы как лучший британский фильм. В этой категории конкуренцию им составляют "Приключения Паддингтона 2", "Леди Макбет", "Земля божья" и "Смерть Сталина".
Фильм "Приключения Паддингтона 2" получила три номинации, в том числе за адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана за игру Хью Гранта. В этой категории также соревнуется Кристофер Пламмер, который в последнюю минуту заменил Кевина Спейси в фильме "Все деньги мира".
На лучшую мужскую роль второго плана также номинировали Виллема Дефо за "Проект "Флорида", Сэма Рокуэлла и Вуди Харрельсона за игру в" Трех билбордах".
|Лидеры по числу номинаций
|"Форма воды"
|12
|"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
|9
|"Темные времена"
|9
|"Бегущий по лезвию 2049"
|8
|"Дюнкерк"
|8
Церемония BAFTA этом году состоится в лондонском королевском Альберт-Холле в воскресенье, 18 февраля.
Ведущей мероприятия будет Джоанна Ламли. Она заменит Стивена Фрая, который объявил, что больше не будет вести церемонию награждения.
Лента "Три билборда" уже получила награды премии "Золотой глобус" в воскресенье. В частности, фильм признали лучшей драматической лентой, а актер Сэм Рокуэлл получил приз за лучшую мужскую роль.