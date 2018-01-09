"Форма воды" получила наибольшее число номинаций BAFTA

Копірайт зображення FOX Image caption Салли Хокинс номинировали как лучшую актрису за игру в фильме "Форма воды"

Лента "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо номинирована на премию BAFTA в 12 категориях.

Британская актриса Салли Хокинс, звезда экранизаций в стиле фэнтези, в "Форме воды" играет роль уборщицы, у которой завязываются отношения с амфибией.

Фильмы "Темные времена" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получили по девять номинаций.

Среди британских номинантов - Гэри Олдмен, Джейми Белл и Даниэль Калуя, претендующие на награду за лучшую мужскую роль.

Хокинс, а также ирландскую актрису Саурис Ронан выдвинули на лучшую женскую роль.

Ленты "Зови меня своим именем", "Темные времена", "Дюнкерк" и "Три билборда" номинированы вместе с "Формой воды" как лучший фильм.

"Три билборда" и "Темные времена" также номинированы как лучший британский фильм. В этой категории конкуренцию им составляют "Приключения Паддингтона 2", "Леди Макбет", "Земля божья" и "Смерть Сталина".

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Фильм "Приключения Паддингтона 2" получила три номинации, в том числе за адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана за игру Хью Гранта. В этой категории также соревнуется Кристофер Пламмер, который в последнюю минуту заменил Кевина Спейси в фильме "Все деньги мира".

На лучшую мужскую роль второго плана также номинировали Виллема Дефо за "Проект "Флорида", Сэма Рокуэлла и Вуди Харрельсона за игру в" Трех билбордах".

Лидеры по числу номинаций "Форма воды" 12 "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" 9 "Темные времена" 9 "Бегущий по лезвию 2049" 8 "Дюнкерк" 8

Церемония BAFTA этом году состоится в лондонском королевском Альберт-Холле в воскресенье, 18 февраля.

Ведущей мероприятия будет Джоанна Ламли. Она заменит Стивена Фрая, который объявил, что больше не будет вести церемонию награждения.

Лента "Три билборда" уже получила награды премии "Золотой глобус" в воскресенье. В частности, фильм признали лучшей драматической лентой, а актер Сэм Рокуэлл получил приз за лучшую мужскую роль.