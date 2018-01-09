КНДР поедет на зимнюю Олимпиаду
- 9 января 2018
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Северная Корея отправит спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее в феврале 2018 года. Об этом сообщил официальный Сеул.
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Решение объявили после первой за десятилетие встречи представителей стран на высоком уровне.
В делегацию войдут спортсмены, чиновники, группа болельщиков.