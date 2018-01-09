Убийство Ноздровской: МВД сообщает об аресте подозреваемого
В Украине задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.
"Задержан человек, объективно подозреваемый в совершении преступления", - цитирует г-на Шевченко агентство.
Детали он не уточнил, отметив, что более подробную информацию МВД Украины обнародует позже.
Накануне Национальная полиция сообщила, что в расследовании убийства Ирины Ноздровской, несмотря на праздники, задействованы 300 сотрудников Нацполиции.
Юриста и общественную активистку Ирину Ноздровскую нашли убитой с многочисленными ножевыми ранениями 1 января. Тело женщины находилось в реке в селе Демидов Вышгородского района, где она жила.
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Ирина пропала 28 декабря 2017 года по дороге из Киева домой.
На следующий день полиция озвучила четыре главные версии следствия: профессиональная деятельность как юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской, которая погибла 30 сентября 2015 года в результате наезда автомобилем.
За рулем машины был житель села Демидов Дмитрий Россошанский, которого впоследствии приговорили к семи годам тюрьмы. Сам он свою вину не признал и настаивал на том, что трагедия произошла из-за того, что его ослепило солнце.
Ирина Ноздровская как юрист представляла в суде интересы своей семьи.
Похороны погибшей состоятся 9 января.