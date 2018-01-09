Подозреваемый в убийстве Ноздровской признаний не делал - полиция

Копірайт зображення МВД Image caption Юрист Ирина Ноздровская пропала в конце прошлого года, а впоследствии ее тело обнаружили в реке в селе, где она жила. На фото - руководство полиции на месте, где обнаружили тело женщины

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской не признает свою вину.

Накануне в СМИ появилась информация, что задержанный уже признался в этом преступлении.

"Ни о каком чистосердечном признании речь не идет. Только благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого", - написал Вячеслав Аброськин в Facebook во вторник утром.

"Я лично общался с лицом, которое мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Мужчина не раскаивается в содеянном", - добавил начальник криминальной полиции.

Сомнения защиты

Копірайт зображення Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ирина Ноздровская

Вместе с тем, адвокат семьи Ноздровських Александр Панченко в комментарии ВВС Украина рассказал, что у защиты "есть определенные сомнения" относительно того, является ли задержанный полицией мужчина реальным убийцей.

В медиа появилась информация о том, что задержанным является Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского, ранее осужденного за смертельный наезд на сестру Ирины Ноздровской.

Официально личность задержанного правоохранители не подтверждают, однако советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в комментарии "112 каналу" отметил, что подозреваемый - член семьи Россошанских.

"То, что нам стало известно, не совсем дает основания считать, что это именно тот человек, который совершил убийство", - отметил адвокат Александр Панченко в разговоре с корреспондентом ВВС Украина.

По его словам, из собранной защитой информации следует, что убийство Ирины Ноздровской - дело рук профессионалов, которые заранее планировали преступление.

Кроме того, адвокат утверждает, что защитникам семьи Ноздровских не сообщили о задержании подозреваемого в убийстве, и что их "не допускают" к материалам уголовного производства.

Ранее юристы, ведущие независимое расследование убийства Ирины Ноздровской, в разговоре с ВВС Украина заявляли о том, что рассматривают другую версию преступления, не связанную с Дмитрием Россошанским.

"Сразу заподозрили других лиц, поэтому по версии наших детективов, холдинга "Шериф", есть другие подозреваемые. Мы это сейчас прорабатываем", - рассказывал 4 января адвокат Виталий Мацелюх, ранее работавший с Ноздровской.

"Под вопросом, что это - месть Россошанских. Очень глупо было так делать, ведь все подозрения сразу на них", - пояснил Виталий Мацелюх.

Он отметил, что независимое расследование рассматривает версию, "не связанную с Россошанским вообще".

Задержание

Копірайт зображення Facebook Вячеслава Аброськина Image caption В полиции заявляют, что в расследовании дела участвуют около 300 правоохранителей

О задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской стало известно в понедельник вечером.

"Задержано лицо, объективно подозреваемое в совершении преступления", - сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

"Доказательства более чем весомые", - добавил позже министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Не надо домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания следственных действий - завтра (9 января. - Ред.)", - анонсировал министр.

Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в понедельник вечером задержанному официально объявили о подозрении.

Ожидается, что во вторник суд изберет ему меру пресечения.

Также во вторник в селе Демидов, где жила Ирина Ноздровская, состоятся ее похороны.

Женщина пропала 28 декабря 2017 года по дороге из Киева домой - в село Демидов Вышгородского района. 1 января ее тело было найдено в реке в этом же селе.

На теле женщины обнаружены ножевые ранения.

Версии

Копірайт зображення УНИАН Image caption Правоохранители обещают расследовать гибель женщины с привлечением лучших следователей

В начале расследования в полиции озвучивали несколько версий убийства Ирины Ноздровской: профессиональная деятельность как юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.

Впоследствии, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, правоохранители отвергли версию об изнасиловании.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти", - рассказал накануне представитель полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии УНИАН.

Дело Дмитрия Россошанского

Копірайт зображення Facebook Ирины Ноздровской Image caption Ирина Ноздровская с сестрой Светланой, погибшей в результате ДТП в 2015 году

Сестра Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская погибла 30 сентября 2015 года в результате наезда автомобилем.

За рулем машины был житель села Демидов Дмитрий Россошанский, которого впоследствии приговорили к семи годам тюрьмы. Сам он вину не признал и настаивал на том, что трагедия произошла из-за того, что его ослепило солнце.

Ирина Ноздровская как юрист активно участвовала в суде.

27 декабря прошлого года суд отклонил запрос адвокатов Дмитрия Россошанского о том, чтобы их подзащитного досрочно освободили из тюрьмы по закону об амнистии.

"Суд апелляционной инстанции учел все существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые были осуществлены при рассмотрении дела в суде первой инстанции, и направил материалы дела на новое рассмотрение", - написала Ирина Ноздровская в своем последнем посте на Facebook 28 декабря.

Близкие Ирины Ноздровской связывают ее смерть именно с этим делом и заявляют, что женщине и ее семье неоднократно угрожала семья Дмитрия Россошанского, в частности - его отец.

Об этом упоминается и в судебном приговоре по делу Россошанского. Там приводят слова Ирины Ноздровской, что обвиняемый "никогда не просил прощения, не возместил ущерб и высказывал угрозы и оскорбления".

В семье Россошанского ситуацию не комментировали.

Один из товарищей Ирины Ноздровской рассказал ВВС Украина, что, по его данным, отца Дмитрия Россошанского допрашивали в полиции.

Также есть данные о конфликте Ирины Ноздровской с бывшим мужем ее сестры из-за права опеки над ребенком. Женщина обвиняла его в том, что он препятствует ее семье видеться с ребенком и поддерживает на суде Дмитрия Россошанского.