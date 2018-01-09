Подозреваемый в убийстве Ноздровской признаний не делал - полиция
Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской не признает свою вину.
Накануне в СМИ появилась информация, что задержанный уже признался в этом преступлении.
"Ни о каком чистосердечном признании речь не идет. Только благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого", - написал Вячеслав Аброськин в Facebook во вторник утром.
"Я лично общался с лицом, которое мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Мужчина не раскаивается в содеянном", - добавил начальник криминальной полиции.
Сомнения защиты
Вместе с тем, адвокат семьи Ноздровських Александр Панченко в комментарии ВВС Украина рассказал, что у защиты "есть определенные сомнения" относительно того, является ли задержанный полицией мужчина реальным убийцей.
В медиа появилась информация о том, что задержанным является Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского, ранее осужденного за смертельный наезд на сестру Ирины Ноздровской.
Официально личность задержанного правоохранители не подтверждают, однако советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в комментарии "112 каналу" отметил, что подозреваемый - член семьи Россошанских.
"То, что нам стало известно, не совсем дает основания считать, что это именно тот человек, который совершил убийство", - отметил адвокат Александр Панченко в разговоре с корреспондентом ВВС Украина.
По его словам, из собранной защитой информации следует, что убийство Ирины Ноздровской - дело рук профессионалов, которые заранее планировали преступление.
Кроме того, адвокат утверждает, что защитникам семьи Ноздровских не сообщили о задержании подозреваемого в убийстве, и что их "не допускают" к материалам уголовного производства.
Ранее юристы, ведущие независимое расследование убийства Ирины Ноздровской, в разговоре с ВВС Украина заявляли о том, что рассматривают другую версию преступления, не связанную с Дмитрием Россошанским.
"Сразу заподозрили других лиц, поэтому по версии наших детективов, холдинга "Шериф", есть другие подозреваемые. Мы это сейчас прорабатываем", - рассказывал 4 января адвокат Виталий Мацелюх, ранее работавший с Ноздровской.
"Под вопросом, что это - месть Россошанских. Очень глупо было так делать, ведь все подозрения сразу на них", - пояснил Виталий Мацелюх.
Он отметил, что независимое расследование рассматривает версию, "не связанную с Россошанским вообще".
Задержание
О задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской стало известно в понедельник вечером.
"Задержано лицо, объективно подозреваемое в совершении преступления", - сообщил представитель МВД Артем Шевченко.
"Доказательства более чем весомые", - добавил позже министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Не надо домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания следственных действий - завтра (9 января. - Ред.)", - анонсировал министр.
Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в понедельник вечером задержанному официально объявили о подозрении.
Ожидается, что во вторник суд изберет ему меру пресечения.
Также во вторник в селе Демидов, где жила Ирина Ноздровская, состоятся ее похороны.
Женщина пропала 28 декабря 2017 года по дороге из Киева домой - в село Демидов Вышгородского района. 1 января ее тело было найдено в реке в этом же селе.
На теле женщины обнаружены ножевые ранения.
Версии
В начале расследования в полиции озвучивали несколько версий убийства Ирины Ноздровской: профессиональная деятельность как юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.
Впоследствии, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, правоохранители отвергли версию об изнасиловании.
"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти", - рассказал накануне представитель полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии УНИАН.
Дело Дмитрия Россошанского
Сестра Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская погибла 30 сентября 2015 года в результате наезда автомобилем.
За рулем машины был житель села Демидов Дмитрий Россошанский, которого впоследствии приговорили к семи годам тюрьмы. Сам он вину не признал и настаивал на том, что трагедия произошла из-за того, что его ослепило солнце.
Ирина Ноздровская как юрист активно участвовала в суде.
27 декабря прошлого года суд отклонил запрос адвокатов Дмитрия Россошанского о том, чтобы их подзащитного досрочно освободили из тюрьмы по закону об амнистии.
"Суд апелляционной инстанции учел все существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые были осуществлены при рассмотрении дела в суде первой инстанции, и направил материалы дела на новое рассмотрение", - написала Ирина Ноздровская в своем последнем посте на Facebook 28 декабря.
Близкие Ирины Ноздровской связывают ее смерть именно с этим делом и заявляют, что женщине и ее семье неоднократно угрожала семья Дмитрия Россошанского, в частности - его отец.
Об этом упоминается и в судебном приговоре по делу Россошанского. Там приводят слова Ирины Ноздровской, что обвиняемый "никогда не просил прощения, не возместил ущерб и высказывал угрозы и оскорбления".
В семье Россошанского ситуацию не комментировали.
Один из товарищей Ирины Ноздровской рассказал ВВС Украина, что, по его данным, отца Дмитрия Россошанского допрашивали в полиции.
Также есть данные о конфликте Ирины Ноздровской с бывшим мужем ее сестры из-за права опеки над ребенком. Женщина обвиняла его в том, что он препятствует ее семье видеться с ребенком и поддерживает на суде Дмитрия Россошанского.