Пожар на танкере вблизи Китая пока не удается остановить
Иранский нефтяной танкер Sanchi продолжает пылать после столкновения с грузовым кораблем на расстоянии 260 км от побережья Шанхая.
Танкер имеет на борту 136 тысяч тонн конденсата, который является сверхлегким видом сырой нефти. Существует опасность масштабной экологической катастрофы, поскольку с танкера разливается нефть.
Спасатели расширили поиск 31 пропавшего члена экипажа. На данный момент найдено тело только одного моряка. Всего на борту танкера находились 30 иранцев и двое бангладешцев.
На грузовом судне спасли 21 гражданина Китая.
Во вторник министерство транспорта Китая заявило, что сильные ветры, дождь и волны высотой до четырех метров мешают остановить пожар.
Сообщается также, что поисково-спасательная операция теперь охватывает площадь 2330 квадратных километров.
Чиновники объявили, что официальное расследование инцидента с участием нескольких государственных ведомств началось во вторник.
Власти Китая заявляют, что танкер Sanchi может в любой момент взорваться и затонуть.
Из 21 члена экипажа сухогруза CF Crystal никто не пострадал. Он вез зерно из Соединенных Штатов Америки.
Причины столкновения пока не установлены.
Почему топливо на танкере Sanchi особенно опасно?
Танкер Sanchi перевозил на борту 136 тонн газового конденсата, который является сверхлегкой разновидностью нефти-сырца.
Это примерно один миллион баррелей горючего стоимостью приблизительно 60 млн долларов.
Кроме того, на борту Sanchi находится резервуар с тяжелым и токсичным топливом для его собственных двигателей.
Конденсат по своим свойствам сильно отличается от черной нефти, пятна которой хорошо видны во время различных техногенных катастроф.
В месторождениях нефти под высоким давлением он существует в газообразном состоянии. После добычи превращается в жидкость.
Конденсат высоко токсичен, у него низкая плотность и более высокая воспламеняемость по сравнению с другими типами нефти.
Он не требует столь высокой степени переработки, как более тяжелые сорта нефти, и широко используется как сырье для авиатоплива, бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.
Насколько конденсат вреден для окружающей среды?
Конденсат, безусловно, токсичен. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Его сложнее выявить, а также локализовать и устранить последствия разлива.
Его невозможно собрать с поверхности моря, как это делается при разливах тяжелых сортов нефти.
"Обычный сырец распадается под действием естественных микробиологических процессов, а конденсат, наоборот, убивает микробов, которые способствуют распаду", - объясняет Саймон Боксалл из Национального центра океанографии при Университете Саутгемптона.
По словам Боксалла, надо всеми силами попытаться потушить пожар и предотвратить затопление судна.
"Если оно затонет со всем содержимым, мы получим мину замедленного действия, заложенную на дне моря. Конденсат будет понемногу просачиваться наружу. Рыбный промысел в радиусе сотен километров придется прекратить на очень долгое время", - говорит ученый.
Как проходит спасательная операция?
Sanchi продолжает гореть спустя двое суток после столкновения. По словам представителя МИД Китая Лу Кана, погодные условия очень затрудняют работу спасателей.
Надежды, что кто-нибудь из членов экипажа танкера спасся, нет. Экипаж сухогруза в составе 21 человека, все они граждане Китая, благополучно эвакуирован на берег.
Китай послал к месту катастрофы несколько спасательных судов, а Южная Корея предоставила судно береговой охраны и вертолет.
В спасательной операции также участвует военный самолет США.
Сравнима ли катастрофа в Восточно-Китайском море с другими случаями разлива нефти?
Данный случай пока сложно сравнивать с другими, так как неясно, сколько токсичных веществ в итоге попадет в окружающую среду.
Масштаб экологического ущерба от разлива нефти зависит от того, где произошел разлив.
Например, рекордный разлив нефти в результате инцидента с Atlantic Empress практически не достиг побережья.
Один из самых серьезных подобных инцидентов произошел в январе 1991 года, когда во время первой войны в Персидском заливе Ирак сбросил в море более полутора миллона тонн нефти. Нефтяная пленка покрыла 10300 квадратных километров морской поверхности.
Если брать разливы с судов, то наиболее крупные инциденты были следующие:
- Atlantic Empress и Aegean Captain столкнулись в море у берегов Тринидада и Тобаго в 1979 году. На борту Atlantic Empress произошел взрыв. 26 членов экипажа погибли. В море вылилось 300 тыс. тонн нефти
- ABT Summer взорвалось у побережья Анголы в 1991. В море вылилось 260 тыс. тонн нефти, которые покрыли более 200 квадратных километров поверхности моря
- В 1983 году на борту судна Castillo de Bellver, находившегося в районе Кейптауна, случился пожар, а затем танкер развалился на части. В море вылилось 250 тысяч тонн нефти
- В 1978 году Amoco Cadiz налетел на скалы близ побережья Бретани, в море вылилось 230 тысяч тонн нефти.
- Torrey Canyon налетел на риф у побережья Корнуолла в 1967 году. В море попало 120 тысяч тонн нефти. От разлива пострадало более 250 километров местного побережья.
- C танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году вылилось всего 37 тыс. тонн нефти, однако ущерб окружающей среде был нанесен значительный.