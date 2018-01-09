Как нелегальное оружие превращается в наушники

Image caption Генеральный директор Yevo Labs Андреас Вураль

Шведская лаборатория Yevo Labs представила набор беспроводных наушников, которые содержат металл, изготовленный из конфискованного оружия.

Новинку продемонстрировали на Международной выставке бытовой техники CES, которая ежегодно в январе проходит в США.

Зарядное устройство и элементы наушников изготовлены из специального материала. Это металл торговой марки Humanium, который производят из конфискованных пистолетов и винтовок.

Компания Humanium metal Initiative расположена в Швеции и поставляет такой материал для многих других производителей.

Один из аналитиков заявил, что идея должна помочь наушникам выделяться на переполненном рынке.

Image caption Наушники Yevo Labs

Генеральный директор Yevo Labs Андреас Вураль признал, что 499 долларов США за такие наушники, очевидно, слишком большая цена. Но 50% этих средств возвращают в организацию, которая создает и распространяет металл.

"Это самый ценный материал в мире, поскольку вы не можете определить цену человеческой жизни", - сказал он.

Понадобилось два года, чтобы разработать технологию переработки такого металла в готовую продукцию, добавил г-н Вураль. Первую партию изготовили из металла Humanium, созданного из оружия, которое конфисковали в Латинской Америке.

Привлечь внимание

Наушники работают с помощью технологии NFMI (магнитная индукция ближнего поля), в отличие от других проводных или Bluetooth-наушников.

Image caption Humanium изготавливают из переработанного оружия

NFMI уже давно используется в кардиостимуляторах и слуховых аппаратах, поскольку его низкочастотное магнитное поле позволяет получать плавный звук - даже внутри тела.

"Очевидно, что вы хотите, чтобы наушники были качественными - это то, чем вы платите за бренд", - сказал Стюарт Майлз, основатель блога о гаджетах Pocket-lint.

"Очень многие производители наушников, чтобы как-то выделиться, предлагают все больше новинок. Точно так же, как Apple делает со своими "Красными продуктами" [деньги с продаж направляются на поддержку людей, живущих с ВИЧ во всем мире]" - Yevo пытается продемонстрировать, что они верят в социальную важность своего дела".

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На выставке достижений бытовой техники CES-2018 представлены также другие производители аудио-продукции, которые отдают предпочтение переработанным материалам.

К ним, в частности, относится британский "Дом Марли", который использует для своих наушников ткань из переработанных материалов и специальный корпус Bluetooth-динамика, который изготовлен из утилизируемого пластика.