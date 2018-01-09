В Калифорнии мужчина сжег квартиру из-за паука

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В США мужчина случайно устроил пожар в своей квартире, пытаясь поджечь огромного паука. Об этом сообщают американские СМИ.

Пожар произошел в воскресенье в многоквартирном доме в городе Реддинг на севере Калифорнии.

Очевидцы сообщили местной газете, что огонь распространился из-за горящего паука, который бегал по квартире.

Как сообщают очевидцы, насекомое было "пауком-волком", цитирует местная газета Redding Record Searchlight.

Жители квартиры сообщили, что паук прыгнул на матрас, и пока они тушили пламя, оно успело распространиться по квартире.

До сих пор непонятно, выжил ли паук. О травмированных не сообщалось, но людей из многоэтажки эвакуировали.

Глава местной пожарной охраны Джерри Грей подтвердил BBC, что в квартире произошел пожар, но причин не уточнил.

"Информацию о "пауке" предоставили гражданские на месте пожара, и это, безусловно, является частью нашего расследования", - сказал Грей.

Пожарные сообщили, что источником возгорания могла стать паяльная лампа.

Город Реддинг, где произошел инцидент, расположен в 261 км к северу от Сакраменто.

Чиновники сообщили, что огонь нанес ущерб в размере 11 тыс. долларов, потому что некоторые квартиры стали "непригодны для жизни".