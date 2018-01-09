Недружественный к Украине польский министр потерял должность

Копірайт зображення Канцелярія прем’єр-міністра Польщі Image caption Новый состав правительства Польши

Известный антиукраинскими заявлениями министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский потерял свой пост в результате ротации министров в польском правительстве. Его место займет политолог, профессор социальных наук Яцек Чапутович.

Всего президент Польши Анджей Дуда по просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого привел к присяге девять новых министров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отправленный в отставку глава МИД Польши Витольд Ващиковский

Ващиковский и Украина

"Худший со времен Юзeфа Бeка министр иностранных дел Польши отправлен в отставку", - прокомментировал событие в сети Facebook историк, экс-заместитель руководителя Украинского института национальной памяти Александр Зинченко.

По словам эксперта, Ващиковский войдет в историю тем, что перессорился с половиной соседей Польши, а также сделал ряд громких заявлений относительно Украины. В частности с требованием к украинцам отказаться от "культа Бандеры" и заявлением о том, что "Польша никогда не оккупировала Украину".

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский находился в должности с конца 2015 года.

Министр известен своими неоднократными заявлениями об ухудшении отношений между Польшей и Украиной.

В июле 2017 года Витольд Ващиковский заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены спорные исторические вопросы между двумя странами и вопросы прав меньшинст. Из-за этого заявления посол Польши в Украине Ян Пекло был вызван в МИД Украины.

В ноябре 2017 года Ващиковский неожиданно нанес визит в Украину и показательно развернулся перед входом в музей "Тюрьма на Лонцкого". Чиновника возмутила табличка в музее, где было написано, что Западная Украина была оккупирована Польшей в 1918 году.

Также министр анонсировал введение "черных списков" нежелательных в Польше украинцев.

Новый глава польского МИД Яцек Чапутович в 1970-х сотрудничал с демократической оппозицией, был членом профсоюза "Солидарность".

В 2014 году Чапутович стал членом программного совета партии "Закон и справедливость", а 15 сентября 2017-го экс-премьер-министр Беата Шидло назначила его заместителем госсекретаря в МИД.

11 декабря 2016 года президент Польши Анджей Дуда принял отставку главы правительства Шидло и ее кабинета и назначил вице-премьера и министра развития и финансов Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра.