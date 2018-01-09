Убийство Ноздровской: суд арестовал Россошанского на 2 месяца

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юрий Россошанский заявил, что подозрение признает, но не согласен с мерой пресечения

Вышгородский районный суд Киевской области арестовал подозреваемого в убийстве адвоката Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 дней без права залога. Такое решение огласил судья Алексей Рудюк.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Подозреваемый просил суд, чтобы ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Также Россошанский заявил, что на него не давили.

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Признает подозрение

Подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской во время заседания суда заявил, что "с подозрением согласен, но с содержанием под стражей - нет".

Сторона защиты считает, что сторона обвинения не обосновывает меру пресечения.

Накануне в СМИ появилась информация, что задержанный уже признался в этом преступлении.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин ранее сообщил, что "ни о каком откровенном признании речь не идет".

"Я лично общался с лицом, которое мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Человек не раскаивается в содеянном", - добавил начальник криминальной полиции.

В течение двух дней полиция не сообщала имени задержанного. Однако из разных источников поступали сообщения, что задержанный - отец Дмитрия Россошанского, который ранее был осужден за смертельный наезд на сестру Ирины Ноздровской. Она погибла под колесами автомобиля в 2015 году.

Сомнения защиты

Вместе с тем, адвокат семьи Ноздровских Александр Панченко в комментарии ВВС Украина рассказал, что у защиты "есть определенные сомнения" относительно того, является ли .рий Россошанский реальным убийцей.

"То, что нам стало известно, не совсем дает основания считать, что это именно тот человек, который совершил убийство", - отметил адвокат Александр Панченко в разговоре с корреспондентом ВВС Украина.

Копірайт зображення МВД Image caption Юрист Ирина Ноздровская пропала в конце прошлого года, а впоследствии ее тело обнаружили в реке в селе, где она жила. На фото - руководство полиции на месте, где обнаружили тело женщины

По его словам, из собранной защитой информации следует, что убийство Ирины Ноздровской - дело рук профессионалов, которые заранее планировали преступление.

Кроме того, адвокат утверждает, что защитникам семьи Ноздровских не сообщили о задержании подозреваемого в убийстве, и что их "не допускают" к материалам уголовного производства.

Ранее юристы, ведущие независимое расследование убийства Ирины Ноздровской, в разговоре с ВВС Украина заявляли о том, что рассматривают другую версию преступления, не связанную с Дмитрием Россошанским.

"Сразу заподозрили других лиц, поэтому по версии наших детективов, холдинга "Шериф", есть другие подозреваемые. Мы это сейчас прорабатываем", - рассказывал 4 января адвокат Виталий Мацелюх, ранее работавший с Ноздровской.

"Под вопросом, что это - месть Россошанских. Очень глупо было так делать, ведь все подозрения сразу на них", - пояснил Виталий Мацелюх.

Он отметил, что независимое расследование рассматривает версию, "не связанную с Россошанским вообще".

Рассказ жены

Жена Юрия Россошанского, Ольга, в интервью газете "Факты" заявила, что не верит, что ее муж мог совершить убийство.

"Ему 64 года. Он большой, но очень медленный. Не представляю, как он мог это совершить физически. Да еще и в то время, как по селу ходили люди", - сказала она изданию.

Она также утверждает, что Юрий Россошанский оставил родным записку, в которой написал, что "не хочет сам мучиться и мучить родных и близких". По ее словам, он также пишет, что убийство "повесят" на него.

"Пусть лучше обвиняют меня. Хотя я этого и не совершал", - написал он, утверждает Ольга Россошанская.

Она также цитирует слова мужа о том, что Ирина Ноздровская "очень много знала о депутатах, предвыборных деньгах депутатов еще с 2012 года" и ее "заказали".

Угрозы в адрес убитой, звучавшие ранее, Ольга Россошанская объяснила эмоциональным состоянием человека, который надеялся, что сын, осужденный за смертельный наезд на сестру Ноздровской, выйдет из СИЗО по амнистии.

Задержание

Копірайт зображення Facebook В'ячеслава Аброськіна Image caption У поліції заявляють, що до розслідування справи було залучено близько 300 правоохоронців

О задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской стало известно в вечером 8 января.

"Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления", - сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

"Доказательства более чем весомые", - добавил позже министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Не надо домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания следственных действий - завтра (9 января. - Ред.)", - анонсировал министр.

Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что задержанному официально объявили о подозрении.

Версии

Женщина исчезла 28 декабря 2017 года по дороге из Киева домой - в село Демидов Вышгородского района. 1 января ее тело нашли в реке в этом же селе.

На теле женщины обнаружили несколько ножевых ранений.

В начале расследования в полиции озвучивали несколько версий убийства Ирины Ноздровской: профессиональная деятельность как юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.

Впоследствии, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, правоохранители отвергли версию об изнасиловании.

Ирина Ноздровська как юрист принимала активное участие в суде и добивалась наказания Дмитрию Россошанскому.

Близкие Ирины Ноздровской связывают ее смерть именно с этим делом и заявляют, что женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы от семьи Дмитрия Россошанского, в частности его отца.

Об этом упоминается и в судебном приговоре по делу Россошанского. Там приводят слова Ирины Ноздровской, что обвиняемый "никогда не просил прощения, не возместил ущерб, зато высказывал угрозы и оскорбления".